ソニー・ピクチャーズによる『ヴェノム』、『スパイダーマン』に続く新しいマーベル原作の映画『モービウス』のデジタルレンタル配信を記念して、天才医師マイケル・モービウスの生い立ちがわかる日本語吹替版の本編の冒頭がWEBで公開された。モービウスの吹替は中村悠一が担当している。

自身と同じ血液の難病に苦しむ人たちを救うことに情熱を燃やす天才医師であるマイケル・モービウス。コウモリの血清を投与するという危険な方法を自分の体を使って試し、驚くべき能力を手に入れる。人間としての尊厳を失わない自制心を持とうと葛藤する姿と、血への渇望を抑えきれないという二面性を持つ、ヒーローでもヴィランでもないモービウス。徹底した役作りで知られ、『ダラス・バイヤーズクラブ』で第86回アカデミー賞助演男優賞を受賞したジャレッド・レトが演じている。

公開されたのは、冒頭10分弱の本編映像。マーベル映画おなじみのオープニングから、一気に『モービウス』の世界観に引き込むタイトルロゴが終わると、不穏な空気が漂う奥地の映像から本編はスタートする。

天才医師マイケル・モービウスが、コウモリの血清を求め、コスタリカの秘境にある洞窟へ降り立つ。まるでモービウスが操っているかのように、洞窟の奥から大量に現れるコウモリが画面を覆い尽くし、ダークな展開を予感させる…。

モービウスは、幼い頃から血液の難病を患い、療養施設で過ごしている。そこで同じ病で苦しむ、生涯の友マイロに出会う。親友マイロのためにも治療法を見つけ出そうと研究を重ね、天才医師へと成長していく。

親友マイロ役は、ドラマ『ドクター・フー』『ザ・クラウン』などでも知られる英国俳優マット・スミス。吹替は杉田智和が務めている。本編では二人の掛け合いも見どころとなっている。

同映画は、7月27日にはブルーレイ&DVDのリリースも決定。日本限定プレミアム・スチールブック・エディションには、NGシーンなど撮影の舞台裏がみられる特典映像が多数収録されるほか、ここでしか手に入らない全16種のポストカードブックレットとオリジナルステッカーが、特製の透明デザインアウターケースに収納される(発売元・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント)。

(C)2022 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: (C)& TM 2022 MARVEL

