国分太一、自作曲「テレ東音楽祭のテーマ」今夜生披露 新人アナ中原みなみ＆藤井由依がTVデビューへ
2022年6月22日 07時00分 (6月22日 08時05分更新)
テレビ東京系できょう22日に4時間半にわたって生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2022夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』（後5：30～9：54 ※一部事前収録）で、総合MCの国分太一が番組で結成したバンド「STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.」とともに、自身が作詞作曲した「テレ東音楽祭のテーマ」を生披露する。
昨年6月の放送でも、番組オリジナルバンドとともにオープニングアクトとして自作曲を披露して盛り上げた国分が、今年は「テレ東音楽祭のテーマ」を作詞作曲し、生演奏することになった。16日には自身のツイッターでパソコンと手元のみを映した動画で「テレ東音楽祭の曲が出来た！ さわりだけ」と一部解禁していたが、今夜の放送でお披露目される。
このほか、最先端XR技術でバーチャルフェス会場が出現。Tani Yuuki、T.M.Revolution、NEWS、観月ありさが、迫力あるステージを披露する。
テレビ東京新人アナウンサーの中原みなみ、藤井由依が『テレ東音楽祭』でテレビデビューが決定。西川貴教とトークする。
■『テレ東音楽祭2022夏』タイムテーブル
◆午後5時30分～
SUPER BEAVER
西川貴教
CLASS:y
LIL LEAGUE
Creepy Nuts
OCHA NORMA
SUPER BEAVER
西川貴教
CLASS:y
LIL LEAGUE
Creepy Nuts
OCHA NORMA
◆午後6時台
マカロニえんぴつ
FANTASTICS from EXILE TRIBE
BiSH
ジャニーズWEST
Little Glee Monster
日向坂46
Hey! Say! JUMP
STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.
A.B.C-Z
櫻坂46
20th Century
緑黄色社会
DA PUMP
マカロニえんぴつ
FANTASTICS from EXILE TRIBE
BiSH
ジャニーズWEST
Little Glee Monster
日向坂46
Hey! Say! JUMP
STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.
A.B.C-Z
櫻坂46
20th Century
緑黄色社会
DA PUMP
◆午後7時台
KinKi Kids（午後9時台も出演）
T.M.Revolution
森高千里
三浦大知
観月ありさ
KinKi Kids（午後9時台も出演）
T.M.Revolution
森高千里
三浦大知
観月ありさ
◆午後8時台
工藤静香
D-51
Tani Yuuki
hitomi
T-BOLAN
YU-KI（TRF）＆マーク・パンサー（globe）
ZARD
工藤静香
D-51
Tani Yuuki
hitomi
T-BOLAN
YU-KI（TRF）＆マーク・パンサー（globe）
ZARD
◆午後9時台
NiziU
KinKi Kids（午後7時台も出演）
Sexy Zone
NEWS
乃木坂46
BE:FIRST
AKB48
※出演順や登場時間は変更の可能性あり ※一部収録あり
NiziU
KinKi Kids（午後7時台も出演）
Sexy Zone
NEWS
乃木坂46
BE:FIRST
AKB48
※出演順や登場時間は変更の可能性あり ※一部収録あり
▼総合MC
国分太一
国分太一
▼MC
広末涼子
広末涼子
▼テレ東音楽祭 応援隊長
ジャニーズWEST
ジャニーズWEST
【タイムテーブル】『テレ東音楽祭2022夏』 KinKi Kidsは二度登場
『テレ東音楽祭』出演者第1弾はKinKi Kidsら7組 初代応援隊長にジャニーズWEST就任
『テレ東音楽祭』工藤静香、NiziU、BE:FIRST、LIL LEAGUEら初出演 日向坂46渡邉美穂は最後の歌番組
中居正広＆安住アナ総合司会『音楽の日』7・16放送決定 初登場の矢沢永吉、NiziUら第1弾16組発表
『THE MUSIC DAY』出演第1弾 ジャニーズ勢10組含む24組発表 『歌の大辞テン』復活企画も
『テレ東音楽祭』出演者第1弾はKinKi Kidsら7組 初代応援隊長にジャニーズWEST就任
『テレ東音楽祭』工藤静香、NiziU、BE:FIRST、LIL LEAGUEら初出演 日向坂46渡邉美穂は最後の歌番組
中居正広＆安住アナ総合司会『音楽の日』7・16放送決定 初登場の矢沢永吉、NiziUら第1弾16組発表
『THE MUSIC DAY』出演第1弾 ジャニーズ勢10組含む24組発表 『歌の大辞テン』復活企画も
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