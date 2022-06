BTS『Proof』(HYBE/6月10日配信開始) (P)&(C)BIGHIT MUSIC

BTS『Proof』が、週間DL数0.6万DL(5,565DL)を記録し、6月22日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で先週6/20付に続き2週連続1位を獲得。累積DL数は1.5万DL(14,612 DL)となった。

また、同作のリード曲「Yet To Come」が、週間再生数1442.9万回(14,428,730回)を記録し、同日発表の「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。累積再生数は2,038.1万回(20,380,842回)となった。これで自身通算5作目【※1】の1位獲得となり、ストリーミングランキングでの「通算1位獲得作品数」記録【※2】をBE:FIRSTと並んでいた歴代1位タイから歴代単独1位とした。週間再生数1442.9万回(14,428,730回)は自身26度目の週間再生回数1000万回超えとなり、「アーティスト別週間再生数1000万回超え通算週数記録」【※3】も歴代1位となっている。

なお、CDアルバム『Proof』が6月13日に発売され、同日付「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上51.4万枚で初登場1位を獲得。BTSが「オリコン週間アルバム」、「オリコン週間デジタルアルバム」、「オリコン週間ストリーミング」の3ランキングで同時1位を獲得。BTSは2021/7/26付【※4】以来、11ヵ月ぶりの「オリコン週間音楽ランキング」3冠を達成した。

【※1】BTSはこれまで「Dynamite」「Film out」「Butter」「Permission to Dance」で「週間ストリーミングランキング」1位を獲得している

【※2】週間ストリーミングランキングでの「通算1位獲得作品数」記録※同一順位は達成順/1位:BTS(5作)、2位:BE:FIRST(4作)、3位:King Gnu、Official髭男dism(3作)

【※3】「アーティスト別週間再生数1000万回超え通算週数」記録/1位:BTS(26週/「Dynamite」8週、「Film out」1週、「Butter」12週、「Permission to Dance」4週、「Yet To Come」1週)、2位:LiSA(「炎」10週)、3位:優里(「ドライフラワー」6週)

【※4】2021/7/26付において「週間アルバムランキング」、「週間合算アルバムランキング」では『Butter』が、「週間ストリーミングランキング」では「Permission to Dance」が1位を獲得し、BTSは「オリコン週間音楽ランキング」3冠を獲得している

「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート

「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2022/6/27付:集計期間:2022年6月13日~6月19日)>

関連キーワード 音楽