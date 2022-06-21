『テレ東音楽祭2022夏』タイムテーブル公開 KinKi Kidsは二度登場
2022年6月21日 22時40分 (6月22日 00時05分更新)
テレビ東京系で22日に4時間半にわたって生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2022夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』（後5：30～9：54 ※一部事前収録）のタイムテーブルが21日、番組公式ツイッターで公開された。
総合MCは今年もTOKIOの国分太一、MCは4年連続5回目となる広末涼子が担当。初代応援隊長にはジャニーズWESTが就任している。KinKi Kidsは午後7時台と9時台に登場。西川貴教は番組序盤に登場し、午後7時台にはT.M.Revolutionとしても出演する。
■『テレ東音楽祭2022夏』タイムテーブル
◆午後5時30分～
SUPER BEAVER
西川貴教
CLASS:y
LIL LEAGUE
Creepy Nuts
OCHA NORMA
SUPER BEAVER
西川貴教
CLASS:y
LIL LEAGUE
Creepy Nuts
OCHA NORMA
◆午後6時台
マカロニえんぴつ
FANTASTICS from EXILE TRIBE
BiSH
ジャニーズWEST
Little Glee Monster
日向坂46
Hey! Say! JUMP
STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.
A.B.C-Z
櫻坂46
20th Century
緑黄色社会
DA PUMP
マカロニえんぴつ
FANTASTICS from EXILE TRIBE
BiSH
ジャニーズWEST
Little Glee Monster
日向坂46
Hey! Say! JUMP
STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.
A.B.C-Z
櫻坂46
20th Century
緑黄色社会
DA PUMP
◆午後7時台
KinKi Kids（午後9時台も出演）
T.M.Revolution
森高千里
三浦大知
観月ありさ
KinKi Kids（午後9時台も出演）
T.M.Revolution
森高千里
三浦大知
観月ありさ
◆午後8時台
工藤静香
D-51
Tani Yuuki
hitomi
T-BOLAN
YU-KI（TRF）＆マーク・パンサー（globe）
ZARD
工藤静香
D-51
Tani Yuuki
hitomi
T-BOLAN
YU-KI（TRF）＆マーク・パンサー（globe）
ZARD
◆午後9時台
NiziU
KinKi Kids（午後7時台も出演）
Sexy Zone
NEWS
乃木坂46
BE:FIRST
AKB48
NiziU
KinKi Kids（午後7時台も出演）
Sexy Zone
NEWS
乃木坂46
BE:FIRST
AKB48
※出演順や登場時間は変更の可能性あり ※一部収録あり
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