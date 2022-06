4thアルバム『Made in』全曲クロスフェード映像を公開したKing & Prince

人気グループ・King & Princeが21日午後9時、ニューアルバム『Made in』(29日発売)の全曲クロスフェード映像をYouTubeチャンネルで公開した。

本作は全16曲入り(通常盤のみ17曲収録)。音楽番組でも披露しているKREVA作詞作曲のリード曲「ichiban」から始まり、5曲目には平野紫耀、高橋海人(高=はしごだか)、岸優太のユニット曲で青春ラブソング「僕の好きな人」、11曲目には永瀬廉と神宮寺勇太のユニット曲で大人なラブソング「Doll」、7曲目にはヒャダインこと前山田健一が楽曲提供した「バトル・オブ・バトラー!」が収録される。

また、アルバムテーマ曲として、King & Princeが作詞作曲に挑戦。5人で「Dream in」を“Made”した。表題曲とは対照的な一面をのぞかせるミディアムバラードとなっている。

■King & Prince 4thアルバム『Made in』

01. ichiban

02. Last Train

03. 踊るように人生を。

04. My Fair Lady

05. 僕の好きな人(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

06. Lovin‘ you

07. バトル・オブ・バトラー!

08. Sunshine Days

09. Started

10. Let it out

11. Doll(永瀬廉、神宮寺勇太)

12. 桜Season -restart-

13. 恋降る月夜に君想ふ

14. 気楽にやろうよ

15. A Little Happiness

16. Dream in ※King & Prince作詞作曲

17. RING DING DONG(通常盤のみ)

関連キーワード 音楽