May J(左)と尚玄 が結婚を発表(C)ORICON NewS inc.

歌手のMay J.(34)と俳優・尚玄(しょうげん、44)が20日、それぞれのSNSを更新し、結婚したことを発表した。この日がともに誕生日で、バースデー婚となった。

日付が変わってほどなく、May J.は自身のツイッターとインスタグラムで「この度、かねてよりお付き合いをしておりました俳優の尚玄さんと、お互いの誕生日である本日6月20日に入籍致しましたことをご報告させていただきます」と伝えた。

また、「いつも支えてくださっている皆様に感謝をお伝えするとともに、どうかあたたかく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけ、今後については「これからも音楽と向き合い、表現者としてより成長できるよう日々努力を積み重ねていきたいと思います」とした。

尚玄も自身のツイッターで「長年親友として、よき理解者として僕を支えてくれたMay J.さんとこの度 結婚する運びとなりました」と報告。「まだまだ未熟な二人ではありますが、温かい家庭を築き 表現者としてて共に高め合っていきたいと思っています」とし、「これまで私たちを支えてくださった方々に感謝をお伝えするとともに今後とも温かく見守っていただけたら幸いです」とつづった。

May J.は多国籍のバックグラウンドを持ち、2006年にミニアルバム『ALL MY GIRLS』でメジャーデビュー。14年に大ヒット映画『アナと雪の女王』エンドソング「Let It Go~ありのままで~」が大ヒットし、同年の『NHK紅白歌合戦』に出場した。沖縄県出身の尚玄は、05年に地元舞台の映画『ハブと拳骨』で本格的に俳優デビュー。渡米して本格的に芝居を学び、現在は主演映画『義足のボクサー』が公開されている。

