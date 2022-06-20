旧東海道の難所だった鈴鹿峠を越える馬子らが歌い継いだ民謡で自慢ののどを競う「第三十一回鈴鹿馬子唄全国大会」（中日新聞社など後援）が十九日、甲賀市土山町の市あいの土山文化ホールで三年ぶりに開かれ、関西や東海地方を中心に愛好家や児童生徒ら六十三人が披露した。

新型コロナウイルス禍で一昨年から二年連続で中止になっていた。出場者らは久しぶりの大会で、情感たっぷりに「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山 雨が降る」と歌い上げた。

一般の部は、堺市の今井柚唯子さん（１８）、高年の部（七十六歳以上）は大津市の多賀良蔵さん（７７）が優勝した。多賀さんは総合優勝も勝ち取り「落ち着いて歌唱できた。総合で優勝できてうれしい」と笑顔を見せた。少年・少女の部では、三重県尾鷲市の仲勇人さん（１１）が優勝した。（北村太一）

◇他の入賞した皆さん▽一般 ②武田正哲（甲賀市）③竹田真理子（兵庫県姫路市）④川崎修一（大阪市）⑤木村奏心（奈良市）▽高年 ②野瀬栄三（奈良市）③當麻稔（奈良県大和高田市）④倉繁征吾（甲賀市）⑤安達寿央（近江八幡市）▽少年・少女 ②佐野潤美（奈良県大和郡山市）③佐野拓己（同）



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