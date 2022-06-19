【THE MATCH】シュートボクシング笠原友希、Krush王者・中島千博からダウン奪い判定勝利
2022年6月19日 15時51分 (6月19日 17時05分更新)
■『Yogibo presents THE MATCH 2022』（19日／東京ドーム）
日本最大規模の格闘技イベントの第5試合で、シュートボクシングの笠原友希（21）とK-1の中島千博（27）が対戦。3ラウンドで中島からダウンを奪った笠原が、判定3-0で勝利した。
日本最大規模の格闘技イベントの第5試合で、シュートボクシングの笠原友希（21）とK-1の中島千博（27）が対戦。3ラウンドで中島からダウンを奪った笠原が、判定3-0で勝利した。
兄の弘希とSBを牽引する笠原友希は、一昨年に那須川天心の相手に抜てきされた。破れはしたがそのポテンシャルを高く評価され、昨年は2階級制覇と成長中。Krush王者の中島は空手で数々の実績を持ち、第10代Krushスーパー・フェザー級王者に輝いた。
シュートボクシングのシーザー武志会長がリングサイドで見守るなか、笠原は積極的に仕掛け、中島もスピーディーな打撃を返していくが、2ラウンドの笠原の打撃で中島の鼻骨が大きく曲がる。中島にそのダメージが残るまま始まった3ラウンドで、笠原が強烈な右フックを中島にヒットさせ、最初のダウンを奪う。
その後も笠原が攻め続け、2度目のダウンは奪えなかったが判定3-0のフルマークで勝利した。
●『Yogibo presents THE MATCH 2022』
・オープニングファイト -53kg級
×那須川龍心
判定0-3
○大久保琉唯
・オープニングファイト -53kg級
×那須川龍心
判定0-3
○大久保琉唯
・第1試合 -55kg級
○鈴木真彦
判定2-0
×金子晃大
○鈴木真彦
判定2-0
×金子晃大
・第2試合 -55kg級
×志朗
判定0-3
○玖村将史
×志朗
判定0-3
○玖村将史
・第3試合 -55kg級
江幡睦
延長判定2-1
璃明武
江幡睦
延長判定2-1
璃明武
・第4試合 -53kg級
○風音
延長判定3-0
×黒田斗真
○風音
延長判定3-0
×黒田斗真
・第5試合 -60kg級
笠原友希
判定3-0
中島千博
笠原友希
判定3-0
中島千博
第6試合 -100kg級 内田雄大 対 マハムード・サッタリ
第7試合 -100kg級 山下力也 対 シナ・カリミアン
第8試合 -71kg級 “ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海
第9試合 -62kg級 YA-MAN 対 芦澤竜誠
第10試合 -62kg級 中村寛 対 レオナ・ペタス
第11試合 -63kg級 白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック
第12試合 -67kg級 山田洸誓 対 安保瑠輝也
第13試合 -65kg級 原口健飛 対 山崎秀晃
第14試合 -68.5kg級 海人 対 野杁正明
第15試合 -58kg級 那須川天心 対 武尊
第7試合 -100kg級 山下力也 対 シナ・カリミアン
第8試合 -71kg級 “ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海
第9試合 -62kg級 YA-MAN 対 芦澤竜誠
第10試合 -62kg級 中村寛 対 レオナ・ペタス
第11試合 -63kg級 白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック
第12試合 -67kg級 山田洸誓 対 安保瑠輝也
第13試合 -65kg級 原口健飛 対 山崎秀晃
第14試合 -68.5kg級 海人 対 野杁正明
第15試合 -58kg級 那須川天心 対 武尊
◆『Yogibo presents THE MATCH 2022』はABEMA PPVで全試合完全独占生中継。通常のアングルに加え、300万円のVVIP最前列席と同じアングルで試合を楽しめる“300万シートアングル”にて、全試合を視聴できる一般チケットが5500円、天心と武尊のそれぞれの応援チケットが7700円で販売中。
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