『THE MATCH 2022』第5試合で中島千博に勝利した笠原友希 （C）ORICON NewS inc.

■『Yogibo presents THE MATCH 2022』（19日／東京ドーム）

日本最大規模の格闘技イベントの第5試合で、シュートボクシングの笠原友希（21）とK-1の中島千博（27）が対戦。3ラウンドで中島からダウンを奪った笠原が、判定3-0で勝利した。

兄の弘希とSBを牽引する笠原友希は、一昨年に那須川天心の相手に抜てきされた。破れはしたがそのポテンシャルを高く評価され、昨年は2階級制覇と成長中。Krush王者の中島は空手で数々の実績を持ち、第10代Krushスーパー・フェザー級王者に輝いた。

シュートボクシングのシーザー武志会長がリングサイドで見守るなか、笠原は積極的に仕掛け、中島もスピーディーな打撃を返していくが、2ラウンドの笠原の打撃で中島の鼻骨が大きく曲がる。中島にそのダメージが残るまま始まった3ラウンドで、笠原が強烈な右フックを中島にヒットさせ、最初のダウンを奪う。

その後も笠原が攻め続け、2度目のダウンは奪えなかったが判定3-0のフルマークで勝利した。

●『Yogibo presents THE MATCH 2022』

・オープニングファイト -53kg級

×那須川龍心

判定0-3

○大久保琉唯

・第1試合 -55kg級

○鈴木真彦

判定2-0

×金子晃大

・第2試合 -55kg級

×志朗

判定0-3

○玖村将史

・第3試合 -55kg級

江幡睦

延長判定2-1

璃明武

・第4試合 -53kg級

○風音

延長判定3-0

×黒田斗真

・第5試合 -60kg級

笠原友希

判定3-0

中島千博

第6試合 -100kg級 内田雄大 対 マハムード・サッタリ

第7試合 -100kg級 山下力也 対 シナ・カリミアン

第8試合 -71kg級 “ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海

第9試合 -62kg級 YA-MAN 対 芦澤竜誠

第10試合 -62kg級 中村寛 対 レオナ・ペタス

第11試合 -63kg級 白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック

第12試合 -67kg級 山田洸誓 対 安保瑠輝也

第13試合 -65kg級 原口健飛 対 山崎秀晃

第14試合 -68.5kg級 海人 対 野杁正明

第15試合 -58kg級 那須川天心 対 武尊

◆『Yogibo presents THE MATCH 2022』はABEMA PPVで全試合完全独占生中継。通常のアングルに加え、300万円のVVIP最前列席と同じアングルで試合を楽しめる“300万シートアングル”にて、全試合を視聴できる一般チケットが5500円、天心と武尊のそれぞれの応援チケットが7700円で販売中。

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