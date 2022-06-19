『THE MATCH 2022』第3試合で璃明武に勝利した江幡睦 （C）THE MATCH 2022

■『Yogibo presents THE MATCH 2022』（19日／東京ドーム）

日本最大規模の格闘技イベントの第3試合で、新日本キックの江幡睦（31）とK-1の璃明武（21）が対戦。今大会初めての延長ラウンドに突入し、判定2-1で江幡が勝利した。

江幡睦は双子の兄・塁と新日本キックの看板を背負うエースだが、現在2連敗。打倒ムエタイ路線で培った力を発揮すべく、大舞台に登場した。対する璃明武は伸び盛りのKrush王者。どちらも再起をかけての試合で、ここで一気に爆発を目論む。

試合は激しい打撃戦となるもお互いにプレッシャーから前に出られず、そのまま3ラウンドを終了。ジャッジ1人が江幡を支持したが、残り2人がドロー裁定で延長ラウンドを戦うことに。マストジャッジとなる最後の3分間、手数で江幡が圧倒するが、璃明武も左カウンターをヒットさせる。

最後まで目が離せなかったヒリヒリする試合は、ジャッジ1人が璃明武を支持したが、残り2人が江幡に入れて、判定2-1で江幡が勝利した。

●『Yogibo presents THE MATCH 2022』

・オープニングファイト -53kg級

×那須川龍心

判定0-3

○大久保琉唯

・第1試合 -55kg級

○鈴木真彦

判定2-0

×金子晃大

第2試合 -55kg級

×志朗

判定0-3

○玖村将史

第3試合 -55kg級

○江幡睦

延長判定2-1

×璃明武

第4試合 -53kg級 風音 対 黒田斗真

第5試合 -60kg級 笠原友希 対 中島千博

第6試合 -100kg級 内田雄大 対 マハムード・サッタリ

第7試合 -100kg級 山下力也 対 シナ・カリミアン

第8試合 -71kg級 “ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海

第9試合 -62kg級 YA-MAN 対 芦澤竜誠

第10試合 -62kg級 中村寛 対 レオナ・ペタス

第11試合 -63kg級 白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック

第12試合 -67kg級 山田洸誓 対 安保瑠輝也

第13試合 -65kg級 原口健飛 対 山崎秀晃

第14試合 -68.5kg級 海人 対 野杁正明

第15試合 -58kg級 那須川天心 対 武尊

◆『Yogibo presents THE MATCH 2022』はABEMA PPVで全試合完全独占生中継。通常のアングルに加え、300万円のVVIP最前列席と同じアングルで試合を楽しめる“300万シートアングル”にて、全試合を視聴できる一般チケットが5500円、天心と武尊のそれぞれの応援チケットが7700円で販売中。

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