【THE MATCH】新日本キック江幡睦、大会初の延長戦でKrush王者・璃明武に勝利
2022年6月19日 14時52分 (6月19日 16時06分更新)
■『Yogibo presents THE MATCH 2022』（19日／東京ドーム）
日本最大規模の格闘技イベントの第3試合で、新日本キックの江幡睦（31）とK-1の璃明武（21）が対戦。今大会初めての延長ラウンドに突入し、判定2-1で江幡が勝利した。
日本最大規模の格闘技イベントの第3試合で、新日本キックの江幡睦（31）とK-1の璃明武（21）が対戦。今大会初めての延長ラウンドに突入し、判定2-1で江幡が勝利した。
江幡睦は双子の兄・塁と新日本キックの看板を背負うエースだが、現在2連敗。打倒ムエタイ路線で培った力を発揮すべく、大舞台に登場した。対する璃明武は伸び盛りのKrush王者。どちらも再起をかけての試合で、ここで一気に爆発を目論む。
試合は激しい打撃戦となるもお互いにプレッシャーから前に出られず、そのまま3ラウンドを終了。ジャッジ1人が江幡を支持したが、残り2人がドロー裁定で延長ラウンドを戦うことに。マストジャッジとなる最後の3分間、手数で江幡が圧倒するが、璃明武も左カウンターをヒットさせる。
最後まで目が離せなかったヒリヒリする試合は、ジャッジ1人が璃明武を支持したが、残り2人が江幡に入れて、判定2-1で江幡が勝利した。
●『Yogibo presents THE MATCH 2022』
・オープニングファイト -53kg級
×那須川龍心
判定0-3
○大久保琉唯
・オープニングファイト -53kg級
×那須川龍心
判定0-3
○大久保琉唯
・第1試合 -55kg級
○鈴木真彦
判定2-0
×金子晃大
○鈴木真彦
判定2-0
×金子晃大
第2試合 -55kg級
×志朗
判定0-3
○玖村将史
×志朗
判定0-3
○玖村将史
第3試合 -55kg級
○江幡睦
延長判定2-1
×璃明武
○江幡睦
延長判定2-1
×璃明武
第4試合 -53kg級 風音 対 黒田斗真
第5試合 -60kg級 笠原友希 対 中島千博
第6試合 -100kg級 内田雄大 対 マハムード・サッタリ
第7試合 -100kg級 山下力也 対 シナ・カリミアン
第8試合 -71kg級 “ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海
第9試合 -62kg級 YA-MAN 対 芦澤竜誠
第10試合 -62kg級 中村寛 対 レオナ・ペタス
第11試合 -63kg級 白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック
第12試合 -67kg級 山田洸誓 対 安保瑠輝也
第13試合 -65kg級 原口健飛 対 山崎秀晃
第14試合 -68.5kg級 海人 対 野杁正明
第15試合 -58kg級 那須川天心 対 武尊
第5試合 -60kg級 笠原友希 対 中島千博
第6試合 -100kg級 内田雄大 対 マハムード・サッタリ
第7試合 -100kg級 山下力也 対 シナ・カリミアン
第8試合 -71kg級 “ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海
第9試合 -62kg級 YA-MAN 対 芦澤竜誠
第10試合 -62kg級 中村寛 対 レオナ・ペタス
第11試合 -63kg級 白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック
第12試合 -67kg級 山田洸誓 対 安保瑠輝也
第13試合 -65kg級 原口健飛 対 山崎秀晃
第14試合 -68.5kg級 海人 対 野杁正明
第15試合 -58kg級 那須川天心 対 武尊
◆『Yogibo presents THE MATCH 2022』はABEMA PPVで全試合完全独占生中継。通常のアングルに加え、300万円のVVIP最前列席と同じアングルで試合を楽しめる“300万シートアングル”にて、全試合を視聴できる一般チケットが5500円、天心と武尊のそれぞれの応援チケットが7700円で販売中。
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