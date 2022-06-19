『THE MATCH 2022』第1試合で金子晃大に勝利した鈴木真彦（C）THE MATCH 2022

■『Yogibo presents THE MATCH 2022』（19日／東京ドーム）

日本最大規模の格闘技イベントの第1試合で、第7代RISEバンタム級王者・鈴木真彦（25）と、K-1 WORLD GPスーパー・バンタム級王者・金子晃大（25）が対戦。3ラウンド判定2-0で鈴木が勝利した。

第1試合から、RISEとK-1の王者対決が実現。圧倒的な攻撃力を誇る鈴木はRISE新時代のエース候補。金子は現在5連勝中、飄々としたキャラだが真っ向勝負を得意とするだけに、55kg最強決定戦として注目を集めた。

1ラウンドのゴング直後からお互いが前に出る激しい展開。金子がプレッシャーをかけるも鈴木が手数で上回り、金子の顔が赤く腫れた。2ラウンドもキックを混ぜながらパンチの応酬が続き、金子の左フックが鈴木の顔面を捉えたが、鈴木は余裕のポーズを見せ、一進一退の攻防が続いた。

迎えた第3ラウンド、開始直後のように打撃のペースが落ちずに2人はスピーディーに打ち合い、金子は鼻から出血。お互いに最後まで倒れることなくパンチを打ち合い、結果は判定へ。ジャッジ1人がドローと付けたが残り2人が鈴木につけて、RISE王者が見事に勝利を飾った。

●『Yogibo presents THE MATCH 2022』

・オープニングファイト -53kg級

×那須川龍心

判定0-3

○大久保琉唯

・第1試合 -55kg級

○鈴木真彦

判定2-0

×金子晃大

第2試合 -55kg級 志朗 対 玖村将史

第3試合 -55kg級 江幡睦 対 璃明武

第4試合 -53kg級 風音 対 黒田斗真

第5試合 -60kg級 笠原友希 対 中島千博

第6試合 -100kg級 内田雄大 対 マハムード・サッタリ

第7試合 -100kg級 山下力也 対 シナ・カリミアン

第8試合 -71kg級 “ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海

第9試合 -62kg級 YA-MAN 対 芦澤竜誠

第10試合 -62kg級 中村寛 対 レオナ・ペタス

第11試合 -63kg級 白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック

第12試合 -67kg級 山田洸誓 対 安保瑠輝也

第13試合 -65kg級 原口健飛 対 山崎秀晃

第14試合 -68.5kg級 海人 対 野杁正明

第15試合 -58kg級 那須川天心 対 武尊

◆『Yogibo presents THE MATCH 2022』はABEMA PPVで全試合完全独占生中継。通常のアングルに加え、300万円のVVIP最前列席と同じアングルで試合を楽しめる“300万シートアングル”にて、全試合を視聴できる一般チケットが5500円、天心と武尊のそれぞれの応援チケットが7700円で販売中。

関連キーワード エンタメ総合