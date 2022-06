つるの剛士 (C)ORICON NewS inc.

タレントのつるの剛士(47)が父の日の6月19日に自身のインスタグラムを更新。子どもたちからのプレゼントを公開した。

5児の父であるつるのは「娘たちから●(花束の絵文字。そして息子から…~Dear dad. I Love You So Much.and Your my SuperHero. Dear あやと~ですって。。」とつづり、贈られた花束とメッセージ入りのイラストの写真をアップ。「全国のパパさんたち、日々お勤めご苦労さまです。健康に気をつけて、たくさんお仕事してたくさん遊びましょう! 家族に感謝。家族LOVE。皆さまステキサンデーを」と記した。

この投稿を見た人からは「絵も、文章も素敵だぁ」「最高のプレゼントですね」「Your my Super Heroだなんて、なんだか泣けますね」「世界一幸せな父の日のプレゼントですね」などとコメントが寄せられた。

