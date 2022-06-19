『THE MATCH 2022』オープニングファイトで那須川龍心に勝利した大久保琉唯（C）THE MATCH 2022

■『Yogibo presents THE MATCH 2022』（19日／東京ドーム）

日本最大規模の格闘技イベントの幕開けとなるオープニングマッチが、オープニングセレモニーに先駆けて行われ、メインで武尊（30）と戦う那須川天心（23）の弟の那須川龍心（16）と、K-1甲子園2021-55kg王者の大久保琉唯（17）が対戦。3ラウンドの判定で大久保が勝利した。

試合はリングサイドで天心が弟を見守り大きな声で指示を送っていたが、大久保が身長差とリーチを生かした攻撃でペースを握り続け、見事な勝利で大会に勢いをつけた。

●『Yogibo presents THE MATCH 2022』

・オープニングファイト -53kg級

×那須川龍心

判定0-3

○大久保琉唯

第1試合 -55kg級 鈴木真彦 対 金子晃大

第2試合 -55kg級 志朗 対 玖村将史

第3試合 -55kg級 江幡睦 対 璃明武

第4試合 -53kg級 風音 対 黒田斗真

第5試合 -60kg級 笠原友希 対 中島千博

第6試合 -100kg級 内田雄大 対 マハムード・サッタリ

第7試合 -100kg級 山下力也 対 シナ・カリミアン

第8試合 -71kg級 “ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海

第9試合 -62kg級 YA-MAN 対 芦澤竜誠

第10試合 -62kg級 中村寛 対 レオナ・ペタス

第11試合 -63kg級 白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック

第12試合 -67kg級 山田洸誓 対 安保瑠輝也

第13試合 -65kg級 原口健飛 対 山崎秀晃

第14試合 -68.5kg級 海人 対 野杁正明

第15試合 -58kg級 那須川天心 対 武尊

◆『Yogibo presents THE MATCH 2022』はABEMA PPVで全試合完全独占生中継。通常のアングルに加え、300万円のVVIP最前列席と同じアングルで試合を楽しめる“300万シートアングル”にて、全試合を視聴できる一般チケットが5500円、天心と武尊のそれぞれの応援チケットが7700円で販売中。

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