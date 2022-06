人気グループ・SixTONESの田中樹、京本大我が18日放送のニッポン放送『SixTONESのオールナイトニッポン サタデースペシャル』(深11:30)に出演。「オールナイトニッポン(ANN)」55周年を記念して行われる企画を前に意気込みを語った。

番組では「Back To The ANN」と題した企画を実施。コーナー「We are SixTONES」をハガキ限定で募集したり、「3人目のパーソナリティ争奪! 相槌王」を行ったりと、趣向の凝らした企画を実施する。

『オールナイトニッポン』を冠した番組枠は、平日深夜0時からの『ANNX』、月曜から土曜の深夜1時からの『ANN』、月曜から土曜の深夜3時からの『ANN0』が存在。自らの番組も『ANN』が冠されており、この日の放送が田中いわく「最速の55周年特番」となることから、田中と京本がそろって「オレたちはオールナイトニッポンだ!」と力強く宣言した。

番組内では、さまざまな企画も行われることから、田中がリスナーに向けても「お前ら、置いていかれんじゃねーぞ。お前らも、オールナイトニッポンだ!」と呼びかけた。番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。

