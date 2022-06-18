櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』新ビジュアル

7月2日に8時間生放送される日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）の出演アーティスト第1弾24組および、伝説の音楽バラエティー番組『速報！歌の大辞テン!!』復活企画が18日、発表された。

ジャニーズ勢は10組の出演が決定。NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Manに加え、昨年11月にデビューしたなにわ男子の初出演が決まった。

坂道グループは、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の“三姉妹”グループ出演が決定。K-POP勢は、SAKURAこと宮脇咲良が所属するガールズグループで5月に韓国でデビューしたばかりのLE SSERAFIM（ル セラフィム）が初登場する。さらに、ヒロミ、緑黄色社会、BE:FIRST、Creepy Nutsの初出演も決定した。

番組内では、同局の伝説の音楽情報バラエティー番組『速報！歌の大辞テン!!』が復活。1996年10月16日～2005年3月23日まで放送された同番組は、「歌でつなごう時代と時代」をテーマに、今週のヒット曲トップ10と、過去の同時期のトップ10を交互に紹介し、幅広い世代から愛された。今回の復活企画では、当時の司会者・徳光和夫と飯島直子も出演する。

■『『THE MUSIC DAY 2022』出演アーティスト第1弾

NEWS

関ジャニ∞

KAT-TUN

Hey! Say! JUMP

Sexy Zone

ジャニーズWEST

King & Prince

SixTONES

Snow Man

なにわ男子

乃木坂46

櫻坂46

日向坂46

ヒロミ

緑黄色社会

BE:FIRST

Creepy Nuts

LE SSERAFIM

NiziU

GENERATIONS from EXILE TRIBE

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

工藤静香

観月ありさ

BiSH

▼総合司会

櫻井翔

▼ＭＣ

羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ

▼ネクストゲート進行

市來玲奈アナ

▼「速報！歌の大辞テン ! !」復活企画

徳光和夫、飯島直子

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