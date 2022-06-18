『THE MUSIC DAY』出演第1弾 ジャニーズ勢10組含む24組発表 『歌の大辞テン』復活企画も
2022年6月18日 21時54分 (6月18日 23時05分更新)
7月2日に8時間生放送される日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）の出演アーティスト第1弾24組および、伝説の音楽バラエティー番組『速報！歌の大辞テン!!』復活企画が18日、発表された。
ジャニーズ勢は10組の出演が決定。NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Manに加え、昨年11月にデビューしたなにわ男子の初出演が決まった。
坂道グループは、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の“三姉妹”グループ出演が決定。K-POP勢は、SAKURAこと宮脇咲良が所属するガールズグループで5月に韓国でデビューしたばかりのLE SSERAFIM（ル セラフィム）が初登場する。さらに、ヒロミ、緑黄色社会、BE:FIRST、Creepy Nutsの初出演も決定した。
番組内では、同局の伝説の音楽情報バラエティー番組『速報！歌の大辞テン!!』が復活。1996年10月16日～2005年3月23日まで放送された同番組は、「歌でつなごう時代と時代」をテーマに、今週のヒット曲トップ10と、過去の同時期のトップ10を交互に紹介し、幅広い世代から愛された。今回の復活企画では、当時の司会者・徳光和夫と飯島直子も出演する。
■『『THE MUSIC DAY 2022』出演アーティスト第1弾
NEWS
関ジャニ∞
KAT-TUN
Hey! Say! JUMP
Sexy Zone
ジャニーズWEST
King & Prince
SixTONES
Snow Man
なにわ男子
乃木坂46
櫻坂46
日向坂46
ヒロミ
緑黄色社会
BE:FIRST
Creepy Nuts
LE SSERAFIM
NiziU
GENERATIONS from EXILE TRIBE
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
工藤静香
観月ありさ
BiSH
NEWS
関ジャニ∞
KAT-TUN
Hey! Say! JUMP
Sexy Zone
ジャニーズWEST
King & Prince
SixTONES
Snow Man
なにわ男子
乃木坂46
櫻坂46
日向坂46
ヒロミ
緑黄色社会
BE:FIRST
Creepy Nuts
LE SSERAFIM
NiziU
GENERATIONS from EXILE TRIBE
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
工藤静香
観月ありさ
BiSH
▼総合司会
櫻井翔
櫻井翔
▼ＭＣ
羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
▼ネクストゲート進行
市來玲奈アナ
市來玲奈アナ
▼「速報！歌の大辞テン ! !」復活企画
徳光和夫、飯島直子
徳光和夫、飯島直子
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