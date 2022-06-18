『THE MATCH 2022』前日軽量で大乱闘を繰り広げた芦澤竜誠 （C）ORICON NewS inc.

格闘家の那須川天心（23）と武尊（30）の“世紀の一戦”が行われる『Yogibo presents THE MATCH 2022』の前日計量が18日、試合会場の東京ドームに隣接する東京ドームホテルで行われ、試合会見で乱闘を繰り広げた芦澤竜誠（27）とYA-MAN（26）が、またも大乱闘を巻き起こした。

試合決定会見では、芦澤が「泣かしてやるからなガキ。そのサングラスなんだ、カッコ悪いからやめろ」と挑発を続けると、ブチギレたYA-MANが立ち上がって芦澤に詰め寄って乱闘に。余裕を見せていた芦澤の前蹴りでYA-MANが吹っ飛び、後頭部を机に強打して出血する事態となった。

それ以来の対面となったこの日、先に計量する芦澤がスマホを片手にYA-MANを挑発し、中指を立てながら「いまやってやんぞ！」と挑発すると、ブチ切れたYA-MANが詰め寄り、スタッフが止めに入るとYA-MANはステージから転落。あわや流血の再現かと心配されたが、負傷はなかった模様だった。

その後も激しい言葉ぶつけ合って乱闘が激しくなっていき、両者並んでの2ショット撮影は中止に。軽量が終わり席に戻って他の選手の軽量に進んでも、芦澤は会場獣に響き渡る大声でYA-MANを煽り続けた。

●『Yogibo presents THE MATCH 2022』全試合

第15試合 那須川天心 対 武尊

第14試合 海人 対 野杁正明

第13試合 原口健飛 対 山崎秀晃

第12試合 山田洸誓 対 安保瑠輝也

第11試合 白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック

第10試合 中村寛 対 レオナ・ペタス

第9試合 YA-MAN 対 芦澤竜誠

第8試合 “ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海

第7試合 山下力也 対 シナ・カリミアン

第6試合 内田雄大 対 マハムード・サッタリ

第5試合 笠原友希 対 中島千博

第4試合 風音 対 黒田斗真

第3試合 江幡睦 対 璃明武

第2試合 志朗 対 玖村将史

第1試合 鈴木真彦 対 金子晃大

オープニングファイト 那須川龍心 対 大久保琉唯



◆『Yogibo presents THE MATCH 2022』はABEMA PPVで全試合完全独占生中継。通常のアングルに加え、300万円のVVIP最前列席と同じアングルで試合を楽しめる“300万シートアングル”にて、全試合を視聴できる一般チケットが5500円、天心と武尊のそれぞれの応援チケットが7700円で販売中。

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