ニッポン放送では18日からの1週間、各番組で特別企画や豪華ゲストを迎えるスペシャルウィークを開催。深夜の代表番組『オールナイトニッポン』ブランドでも、趣向を凝らした企画が行われる。

『SixTONESのオールナイトニッポン サタデースペシャル』(深11:30)は「Back To The ANN」と題した企画を実施。コーナー「We are SixTONES」をハガキ限定で募集したり、「 3人目のパーソナリティ争奪! 相槌王」を行ったりと、趣向の凝らした企画を実施する。

『オードリーのオールナイトニッポン(ANN)』(深1:00)には、先日JAXA(宇宙航空研究開発機構)を退職した宇宙飛行士の野口聡一氏が登場。2017年の日本テレビ系アメフト番組『オードリーのNFL倶楽部』での共演以来、交流がある2組がトークを繰り広げる。

『佐藤栞里のオールナイトニッポン0』(深3:00)は、『オードリーANN』リスナー(リトルトゥース)を公言しており、2年前の『ANN0』では、オープニングからオードリーの話や邦楽ロックの話、愛する餃子の話で盛り上げた佐藤栞里が担当。さとしおナイトフィーバー!」と題して、真夜中にテンション爆上がりするコーナーや、大好きな「妄想」を絡めた企画などを行う予定となっている。

