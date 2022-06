SHIBUYA109とコラボするTWICE

多国籍ガールズグループ・TWICEが、SHIBUYA109とコラボレーションすることが決定した。TWICEをキャンペーンモデルとして起用した夏のセール「SHIBUYA109 × TWICE SUMMER SAL」「MAGNET by SHIBUYA109 × TWICE SUMMER SALE」が、7月1~18日まで開催される。

期間中は、TWICEの日本4thアルバム『Celebrate』(7月27日発売)のビジュアルが、東京・渋谷のSHIBUYA109やMAGNET by SHIBUYA109の内外観を彩る。

東京・渋谷、大阪・阿倍野、愛知・名古屋の3都市では、ポップアップストア『TWICE Celebrate POPUP STORE』もオープン。1stラインナップとしてポストカードやファブリックポスターなどを販売し、ストア限定のTWICEメンバー撮り下ろしコメント動画を放映する。1会計につき1万円(税込)購入するごとに、TWICEからのメッセージカード1枚がランダムでプレゼントされる。

ほかにも、フォトスポットの展示、レアな衣装を展示するスペシャルエキシビションの開催、メンバーのサイン入りポスターなどが当たるプレゼント企画などさまざまな施策が行われる。

■『SHIBUYA109 × TWICE SUMMER SALE』概要

期間:7月1日(金)~18日(月・祝)

場所:SHIBUYA109渋谷店(東京)、SHIBUYA109阿倍野店(大阪)、SHIBUYA109鹿児島店(鹿児島)

■『MAGNET by SHIBUYA109 × TWICE SUMMER SALE』概要

期間:7月1日(金)~18日(月・祝)

場所:MAGNET by SHIBUYA109(東京)

■『SHIBUYA109 × TWICE SUMMER SALE』『MAGNET by SHIBUYA109 × TWICE SUMMER SALE』キャンペーン概要

期間:7月1日(金)~18日(月・祝)※一部内容により期間が異なる

内容:

1. キャンペーンビジュアル掲出

2. ポップアップストア『TWICE Celebrate POPUP STORE』オープン

3. メンバーのサイン入りポスターなどが抽選で当たる豪華プレゼント企画

4. スペシャルエキシビションの開催

5. BGMジャック

6. 公式SNSに「TWICE」が登場

