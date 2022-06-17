SEVENTEEN『SEVENTEEN 4th Album 「Face the Sun」』（PLEDIS ENTERTAINMENT／2022年6月10日発売）（C）PLEDIS ENTERTAINMENT

13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN 4th Album 「Face the Sun」』が、週間売上38.5万枚を記録。6月14日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、先週6/13付の初登場8位から順位を上げ1位を獲得し、累積売上は39.1万枚となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： SEVENTEEN 4th Album「Face the Sun」 ／ SEVENTEEN

2位： Glitch Mode:NCT DREAM Vol.2 ／ NCT DREAM

3位： 愛を君に、愛を僕に ／ SKE48(Team S)

4位： ザ・ハイライト ／ Sexy Zone

5位： トップガン マーヴェリック:オリジナル・サウンドトラック ／

6位： SHE’S THE BOSS ／ THE BOYZ

7位： Mr.Children 2015-2021 & NOW ／ Mr.Children

8位： Mr.Children 2011-2015 ／ Mr.Children

9位： 新世界 ／ MUCC

10位： 2LDK ／ 高野洸

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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