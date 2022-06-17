6/20付週間アルバムランキング1位はSEVENTEENの『SEVENTEEN 4th Album 「Face the Sun」』
2022年6月17日 17時00分 (6月17日 18時06分更新)
13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN 4th Album 「Face the Sun」』が、週間売上38.5万枚を記録。6月14日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、先週6/13付の初登場8位から順位を上げ1位を獲得し、累積売上は39.1万枚となった。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： SEVENTEEN 4th Album「Face the Sun」 ／ SEVENTEEN
2位： Glitch Mode:NCT DREAM Vol.2 ／ NCT DREAM
3位： 愛を君に、愛を僕に ／ SKE48(Team S)
4位： ザ・ハイライト ／ Sexy Zone
5位： トップガン マーヴェリック:オリジナル・サウンドトラック ／
6位： SHE’S THE BOSS ／ THE BOYZ
7位： Mr.Children 2015-2021 & NOW ／ Mr.Children
8位： Mr.Children 2011-2015 ／ Mr.Children
9位： 新世界 ／ MUCC
10位： 2LDK ／ 高野洸
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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