男性6人組グループ・SixTONES(ストーンズ)の最新シングル「わたし」が、初週47.1万枚を売り上げ、6月14日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。前作「共鳴」の初週売上40.0万枚を超える初週売上を記録した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: わたし / SixTONES

2位: Chu Chu Chu 僕らの未来/大・人生 Never Been Better! / モーニング娘。’22

3位: 僕なんか / 日向坂46

4位: 元カレです / AKB48

5位: 君を奪い去りたい / 純烈

6位: magic!/生きなくちゃ / Little Glee Monster

7位: Infinity!Our wings!! / A・ZU・NA[上原歩夢(大西亜玖璃),桜坂しずく(前田佳織里),優木せつ菜(楠木ともり)]

8位: 初恋が泣いている / あいみょん

9位: あの子コンプレックス / =LOVE

10位: 燦燦 / 三浦大知

