新庄剛志監督

◇17日 日本ハム－ロッテ（札幌ドーム）

日本ハムの新庄剛志監督は交流戦明け初戦の4番に、交流戦で打率3割超の清宮幸太郎内野手を起用。打率リーグトップの松本剛外野手と、同4位の野村佑希内野手で前後を固めた。

【ロッテ】

1番・左・荻野

2番・右・マーティン

3番・二・中村

4番・一・山口

5番・指・レアード

6番・捕・佐藤

7番・三・安田

8番・中・高部

9番・遊・エチェバリア

先発投手・二木

【日本ハム】

1番・遊・石井

2番・中・浅間

3番・左・松本剛

4番・一・清宮

5番・三・野村

6番・右・万波

7番・指・ヌニエス

8番・捕・宇佐見

9番・二・アルカンタラ

先発投手・上沢