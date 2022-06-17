【日本ハムスタメン】清宮が４番、３番に松本剛、５番に野村
2022年6月17日 17時51分
◇17日 日本ハム－ロッテ（札幌ドーム）
日本ハムの新庄剛志監督は交流戦明け初戦の4番に、交流戦で打率3割超の清宮幸太郎内野手を起用。打率リーグトップの松本剛外野手と、同4位の野村佑希内野手で前後を固めた。
【ロッテ】
1番・左・荻野
2番・右・マーティン
3番・二・中村
4番・一・山口
5番・指・レアード
6番・捕・佐藤
7番・三・安田
8番・中・高部
9番・遊・エチェバリア
先発投手・二木
【日本ハム】
1番・遊・石井
2番・中・浅間
3番・左・松本剛
4番・一・清宮
5番・三・野村
6番・右・万波
7番・指・ヌニエス
8番・捕・宇佐見
9番・二・アルカンタラ
先発投手・上沢
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