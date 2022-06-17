【中日スタメン】１軍復帰の京田陽太が『８番・遊撃』でスタメン 先発は大野雄と菅野のエース対決
2022年6月17日 17時23分
◇17日 中日－巨人（バンテリンドームナゴヤ）
リーグ戦再開を迎え、6連敗中の中日は1カ月半ぶりに1軍復帰した京田陽太内野手が「8番・遊撃」でスタメン起用された。また、高橋周平内野手が5月20日広島戦（マツダ）以来の3番に入った。
先発は大野雄大投手。3試合連続1失点と好調の左腕が、巨人・菅野とのエース対決で連敗ストップを託された。
【巨人】
1番・中・丸
2番・左・ウォーカー
3番・二・吉川
4番・三・岡本和
5番・遊・坂本
6番・右・ポランコ
7番・一・増田陸
8番・捕・小林
9番・投・菅野
1番・中・丸
2番・左・ウォーカー
3番・二・吉川
4番・三・岡本和
5番・遊・坂本
6番・右・ポランコ
7番・一・増田陸
8番・捕・小林
9番・投・菅野
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・左・A・マルティネス
7番・捕・木下
8番・遊・京田
9番・投・大野雄
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・左・A・マルティネス
7番・捕・木下
8番・遊・京田
9番・投・大野雄
【あわせて読みたい】
◆味谷大誠がプロ初長打にプロ初打点！4回に広島の先発・野村から右翼線へ適時二塁打
【中日2軍】山下斐紹が初回に今季2号の2ラン！「5番・左翼」でスタメン出場
【中日】笠原祥太郎がコロナ隔離明けて練習再開「思ったより動けたのでひと安心」
◆味谷大誠がプロ初長打にプロ初打点！4回に広島の先発・野村から右翼線へ適時二塁打
【中日2軍】山下斐紹が初回に今季2号の2ラン！「5番・左翼」でスタメン出場
【中日】笠原祥太郎がコロナ隔離明けて練習再開「思ったより動けたのでひと安心」
おすすめ情報