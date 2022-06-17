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【中日スタメン】１軍復帰の京田陽太が『８番・遊撃』でスタメン 先発は大野雄と菅野のエース対決

2022年6月17日 17時23分

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京田陽太

京田陽太

◇17日　中日－巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　リーグ戦再開を迎え、6連敗中の中日は1カ月半ぶりに1軍復帰した京田陽太内野手が「8番・遊撃」でスタメン起用された。また、高橋周平内野手が5月20日広島戦（マツダ）以来の3番に入った。
　先発は大野雄大投手。3試合連続1失点と好調の左腕が、巨人・菅野とのエース対決で連敗ストップを託された。
【巨人】
1番・中・丸
2番・左・ウォーカー
3番・二・吉川
4番・三・岡本和
5番・遊・坂本
6番・右・ポランコ
7番・一・増田陸
8番・捕・小林
9番・投・菅野
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・左・A・マルティネス
7番・捕・木下
8番・遊・京田
9番・投・大野雄
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