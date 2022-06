3人組テクノポップユニット・Perfumeが、16日放送のFM802『ROCK KIDS 802 OCHIKEN Goes ON!!』内のレギュラーコーナー『Perfume Next To You』(毎週木曜 後11:00)に出演した。サイドを短くした“姫カット”で話題のかしゆかが、自らサイド部分を55センチ断髪し、ヘアドネーションしていたことを明かした。

Perfumeは5月31日、ニューアルバム『PLASMA』(7月27日発売)に向けた新ビジュアルを公開。これまで一貫して黒髪でヘアスタイルを変えてこなかったが、かしゆかが髪のサイドを切って“姫カット”に、あ~ちゃんが三つ編みツインにし、ヘアスタイルを変えたことで大きな話題を呼んでいた。

この日の放送でかしゆかは、裏話を披露。「あ~ちゃんに命名していただいた“巫女カット”にしたという話なんですけど」と切り出すと、「今回ビジュアルを撮るときにもらったテーマとかミュージックビデオのイメージの話をしていたときに、『あ、なんか髪型変えてもいいかもな』」と思いついたという。

これまでは「前髪ぱっつんとロングの状態の中で何ができるかな」という考え方だったというが、「そこにしばられなくていいんじゃないか」「やるならこのタイミングかなと思って」、顔周りの髪を切ったという。

さらに「今までずっとやりたかったけど、ずっとできなかったヘアドネーションをしました」と報告。のっちとあ~ちゃんは「そうなの~?」と声をそろえて驚いた。

かしゆかは「こんなに長いんだからいつかやりたい、いつかやりたいと思っていた」といい、「ヘアドネーションって30センチだったかな? 寄付できる長さが決まってるから、急に全部を30センチ切るのはガラッとイメージ変わっちゃうと思って、今回サイドだけ切るとなったときに、2本(2束)まとめてヘアドネーションしようと思って。自分で切りました」と自らハサミを入れたことを打ち明け、あ~ちゃんは「えー! そうだったの?」と驚きの声をあげた。

自らカットした髪の毛の長さを測ったところ「55センチ!」だったといい、のっちは「ごじゅう…ごセンチ…なっが!」と仰天。かしゆかは「一回も染めたことがないから、そういう髪の毛を寄付できるってすごいうれしいなと思って。これだけ伸ばしてる私の髪が、今誰かの役に立ってる!」「今回のコンセプトに合わせて切って、副産物として生まれた髪が、またさらに人の役に立てるというのがすごくうれしくて、なんか感慨深かったですね」と声を弾ませていた。

関連キーワード エンタメ総合