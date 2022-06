元キマグレン・クレイ勇輝を中心とするバンド、OCEANS(オーシャンズ)が、8月17日に1stアルバム『OCEANS with love』をリリースすることが決定した。

クレイがプロデュースするハンド・KureiYuki's(クレイユーキーズ)が、「OCEANS」に改名。本格的な始動となる今作は、クレイユーキーズ名義で配信した楽曲13曲に、ボーカルにyuiを迎えた未発表の新曲「Summer in COLORZ」を加えた全14曲。初期の集大成的な内容となっている。

過去作のボーカルには、DAZBEE、yui、伊原六花、鈴木愛理、THE CHARM PARK/山田健人[ラニーノーズ]、武田玲奈、斎藤アリーナ、上野優華、桜井日奈子が参加している。

今月30日からは、さまざまなゲストを迎えた全国ツアー『COLORZ powered by SHEIN』の開催も決定している。

クレイは2015年のキマグレン解散、2018年の平昌オリンピック冬季競技大会パブリックビューイングイベントに、OKP-STAR(元Aqua Timez)、Shun(HY)、芹澤優真(SPECIAL OTHERS)、MARTIN(OAU)、GIRA MUNDO、yui(FLOWER FLOWER)と共に出演したのをきっかけに「クレイユーキーズ」を結成。ミュージシャンのみならずイラストレーターなど総勢30人以上のメンバーが集結するようになり、企画バンドからの卒業を考え、「OCEANS」に改名して本格始動。 メンバーは柔軟かつ流動的に編成するとしている。

■アルバム『OCEANS with love』収録曲

01. 世界から音が消えた日 with DAZBEE

02. 道 with yui

03. RUNWAY with 伊原六花

04. この手。with 鈴木愛理

05. サヨナラ SAY GOODBYE with yui

06. EKABO with DAZBEE

07. RADIO with THE CHARM PARK/山田健人[ラニーノーズ]

08. LOOKING FOR THE RAINBOW with 武田玲奈

09. MALIBU COKE with yui

10. SOS with 斎藤アリーナ

11. 夏が終わる with 上野優華

12. 18さぃ with yui

13. A Chapter in my life about Happiness with 桜井日奈子

14. Summer in COLORZ with yui ※未発表新曲

