元キマグレン・クレイ勇輝率いるOCEANS、8・17初期集大成アルバム yuiボーカルの新曲収録
2022年6月17日 12時00分 (6月17日 13時06分更新)
元キマグレン・クレイ勇輝を中心とするバンド、OCEANS（オーシャンズ）が、8月17日に1stアルバム『OCEANS with love』をリリースすることが決定した。
クレイがプロデュースするハンド・KureiYuki's（クレイユーキーズ）が、「OCEANS」に改名。本格的な始動となる今作は、クレイユーキーズ名義で配信した楽曲13曲に、ボーカルにyuiを迎えた未発表の新曲「Summer in COLORZ」を加えた全14曲。初期の集大成的な内容となっている。
過去作のボーカルには、DAZBEE、yui、伊原六花、鈴木愛理、THE CHARM PARK／山田健人［ラニーノーズ］、武田玲奈、斎藤アリーナ、上野優華、桜井日奈子が参加している。
今月30日からは、さまざまなゲストを迎えた全国ツアー『COLORZ powered by SHEIN』の開催も決定している。
クレイは2015年のキマグレン解散、2018年の平昌オリンピック冬季競技大会パブリックビューイングイベントに、OKP-STAR（元Aqua Timez）、Shun（HY）、芹澤優真（SPECIAL OTHERS）、MARTIN（OAU）、GIRA MUNDO、yui（FLOWER FLOWER）と共に出演したのをきっかけに「クレイユーキーズ」を結成。ミュージシャンのみならずイラストレーターなど総勢30人以上のメンバーが集結するようになり、企画バンドからの卒業を考え、「OCEANS」に改名して本格始動。 メンバーは柔軟かつ流動的に編成するとしている。
■アルバム『OCEANS with love』収録曲
01. 世界から音が消えた日 with DAZBEE
02. 道 with yui
03. RUNWAY with 伊原六花
04. この手。with 鈴木愛理
05. サヨナラ SAY GOODBYE with yui
06. EKABO with DAZBEE
07. RADIO with THE CHARM PARK／山田健人［ラニーノーズ］
08. LOOKING FOR THE RAINBOW with 武田玲奈
09. MALIBU COKE with yui
10. SOS with 斎藤アリーナ
11. 夏が終わる with 上野優華
12. 18さぃ with yui
13. A Chapter in my life about Happiness with 桜井日奈子
14. Summer in COLORZ with yui ※未発表新曲
01. 世界から音が消えた日 with DAZBEE
02. 道 with yui
03. RUNWAY with 伊原六花
04. この手。with 鈴木愛理
05. サヨナラ SAY GOODBYE with yui
06. EKABO with DAZBEE
07. RADIO with THE CHARM PARK／山田健人［ラニーノーズ］
08. LOOKING FOR THE RAINBOW with 武田玲奈
09. MALIBU COKE with yui
10. SOS with 斎藤アリーナ
11. 夏が終わる with 上野優華
12. 18さぃ with yui
13. A Chapter in my life about Happiness with 桜井日奈子
14. Summer in COLORZ with yui ※未発表新曲
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