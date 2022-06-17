元キマグレン・クレイ勇輝を中心とするバンド、OCEANS（オーシャンズ）が、8月17日に1stアルバム『OCEANS with love』をリリースすることが決定した。

クレイがプロデュースするハンド・KureiYuki's（クレイユーキーズ）が、「OCEANS」に改名。本格的な始動となる今作は、クレイユーキーズ名義で配信した楽曲13曲に、ボーカルにyuiを迎えた未発表の新曲「Summer in COLORZ」を加えた全14曲。初期の集大成的な内容となっている。

過去作のボーカルには、DAZBEE、yui、伊原六花、鈴木愛理、THE CHARM PARK／山田健人［ラニーノーズ］、武田玲奈、斎藤アリーナ、上野優華、桜井日奈子が参加している。

今月30日からは、さまざまなゲストを迎えた全国ツアー『COLORZ powered by SHEIN』の開催も決定している。

クレイは2015年のキマグレン解散、2018年の平昌オリンピック冬季競技大会パブリックビューイングイベントに、OKP-STAR（元Aqua Timez）、Shun（HY）、芹澤優真（SPECIAL OTHERS）、MARTIN（OAU）、GIRA MUNDO、yui（FLOWER FLOWER）と共に出演したのをきっかけに「クレイユーキーズ」を結成。ミュージシャンのみならずイラストレーターなど総勢30人以上のメンバーが集結するようになり、企画バンドからの卒業を考え、「OCEANS」に改名して本格始動。 メンバーは柔軟かつ流動的に編成するとしている。

■アルバム『OCEANS with love』収録曲

01. 世界から音が消えた日 with DAZBEE

02. 道 with yui

03. RUNWAY with 伊原六花

04. この手。with 鈴木愛理

05. サヨナラ SAY GOODBYE with yui

06. EKABO with DAZBEE

07. RADIO with THE CHARM PARK／山田健人［ラニーノーズ］

08. LOOKING FOR THE RAINBOW with 武田玲奈

09. MALIBU COKE with yui

10. SOS with 斎藤アリーナ

11. 夏が終わる with 上野優華

12. 18さぃ with yui

13. A Chapter in my life about Happiness with 桜井日奈子

14. Summer in COLORZ with yui ※未発表新曲

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