テレビ朝日系できょう17日放送の『ミュージックステーション』(毎週金曜 後9:00)に今市隆二、NEWS、平井大、マカロニえんぴつ、ゆずの5組が出演する。

NEWSは増田貴久主演ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』主題歌の新曲「LOSER」をパフォーマンス。“敗者”をテーマにした、壮大なメッセージソングで、増田がデザインした衣装にも注目が集まっている。出演に向け、「イントロなしの頭サビなのでちゃんと入れるように頑張ります! 衣装はボロボロになってもカッコよかったり、あきらめてない、負けたと思ってない感じを表現しました」とのコメントを寄せた。

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・今市隆二はソロとして初登場。Awichをはじめ数々のラッパーを手がけてきたChaki Zuluをプロデューサーに迎え、日常会話を歌詞に取り入れたキャッチーな新曲「辛」(つら)をテレビ初披露する。

ゆずは最新アルバム『SEES』のリード曲「君を想う」をテレビ初披露。作詩を北川悠仁、作曲を北川と蔦谷好位置氏が手がけた楽曲で、ミュージックビデオにモデルで女優のKoki,が出演することでも話題を集めている。

マカロニえんぴつはCM曲として話題の「たましいの居場所」を演奏。平井大はストリーミング再生数3億回突破し、結婚式の新定番ソングともなっているラブソング「Stand by me, Stand by you.」を歌う。VTR企画では、「結婚式場スタッフに聞いた!最新ウェディングソングBEST10」を発表する。

■6月17日放送『ミュージックステーション』出演者・曲目

今市隆二「辛」

NEWS「LOSER」

平井大「Stand by me, Stand by you.」

マカロニえんぴつ「たましいの居場所」

ゆず「君を想う」

