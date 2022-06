おぎやはぎ (C)ORICON NewS inc.

お笑いコンビ・おぎやはぎが、16日深夜放送のTBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』(毎週木曜 深1:00)に出演。人気コーナー「おぎやはぎ批評」のナレーションを長年担当していた、升田尚宏さんが9日に亡くなった(享年55)ことを受け、追悼した。

矢作兼は「普段ですと批評の時間なんですよね。もう知っている方も多いと思いますが、升田さんが先週お亡くなりになりました。先週ですね、ちょうどえっていう。詳しいことがよくわからなかったんですよね。先週は言わなかったんですけど、びっくりしてね。長いこと、2006年の初回から担当していただいて」と回顧。

続けて「もういろいろと…升田さんの声で始まるものがたくさんありましたね。もうレギュラーですからね。批評もさ…参っちゃうよね」と偲んだ。小木博明も「悲しいよな。あのコーナーが盛り上がるために間違えていたんだけどな。オレらは、あの声が聞きたかったんだよ」と呼びかけていた。

リスナーからの思いがつづられた投稿を読んでいく中、矢作が「いろいろ聞いてくれているじゃない? 中でもおぎやはぎ批評が一番の楽しみだって言われちゃうとさ、複雑だよね」と笑いを交える一幕も。「みなさん本当に大好きだったね。升田さんのことが。ということで、また落ち着いたら批評をやらなきゃということで。最後はこれで締めましょうね」とすると「See you next week!」と切り出すと、升田さんの声で「Bye for now…!」と流れた。

番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。

関連キーワード エンタメ総合