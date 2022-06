タリーズコーヒーでは、24日よりオンラインストアならびに東京・赤坂店にて『ハリー・ポッター』のコラボグッズを発売する。昨年のホリデーシーズンに、丸の内エリアの25店舗を中心に、劇中に登場するドリンクやグッズを発売し、大きな話題となった。その第2弾として、再びドリンクやフード、グッズを通じて、ハリー・ポッター魔法ワールドの世界観を体験できる。

今回の『Magical Coffee Time』グッズは、前回好評を得たホグワーツ学校の紋章をモチーフにしたタンブラーやブックカバーの新デザインや、オンラインストア限定で反響のあった『バースデーケーキ』デザインのフタ付きマグ、ポーチとエコバッグのセットも再登場する予定。

唯一の店舗販売となる赤坂店は、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』が行なわれるTBS赤坂ACTシアターの近くにある。開幕に合わせて限定グッズの販売とともに、店舗の装飾も施し、作品を盛り上げる。

オンラインストアは、24日11時~販売スタート。赤坂店での購入は、一人1アイテム1点まで、オンラインは一人5点まで。

