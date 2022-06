「モンスターエナジー」とスポンサーシップを締結したONE OK ROCK

ロックバンド・ONE OK ROCKが、エナジードリンク「モンスターエナジー」とスポンサーシップを締結した。

マキシマム ザ ホルモン、coldrain、MAN WITH A MISSION、The BONEZ、ちゃんみな、JP THE WAVYに続き、“モンスターファミリー”に加わったONE OK ROCKのボーカルTakaは「初めての取り組みなのでわからないことばかりですが、だからこそ楽しみですね。一緒にコラボすることでどんな事ができるのかなー!と」とコメント。

このスポンサーシップを通じて「大規模なイベントなどにたくさん参加できたらうれししいなと思います」と期待を寄せるTakaは「今回の取り組みをきっかけにモンスターファミリーの方々と仲良くなって、 そこからいろいろ考えていきたいです!」と明かした。

モンスターエナジーも「このスポンサーシップを通じて、これまで以上に音楽シーンを盛り上げていきます」としている。

関連キーワード エンタメ総合