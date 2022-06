ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムが15日、東京・日本武道館で全国ツアー『アンジュルム CONCERT TOUR The ANGERME PERFECTION』のファイナルを迎えた。昨年12月末に平山遊季が加入した現体制では初の武道館で、ソロメドレーを含む全20曲を熱くパフォーマンスした。

ライブ中盤、VTRが流れると、2014年12月にスマイレージ→アンジュルムに改名後のツアー名や当時のメンバー映像が年度順に表示された。映像が終わると、センターステージの中央がせり上がってメンバー全員がそこに座り、ソロステージメドレーを見守った。

最年少14歳の松本わかなが「わたし」を披露したのを皮切りに、伊勢鈴蘭は「愛さえあればなんにもいらない」、為永幸音は「上手く言えない」、川名凜は「魔法使いサリー」、リーダーの竹内朱莉は「全然起き上がれないSUNDAY」を披露していく。

全員での「君だけじゃないさ...friends」をはさみ、川村文乃は「臥薪嘗胆」、今回が初武道館の平山は「夢見た15歳(フィフティーン)」を歌唱。佐々木莉佳子は「愛のため今日まで進化してきた人間 愛のためすべて退化してきた人間」で魅せ、橋迫鈴は自身が初参加した楽曲「私を創るのは私」を熱唱。メドレーのトリは上國料萌衣が務め、クリスタルボイスで「ナミダイロノケツイ」を歌うと、クライマックスで涙を浮かべ、メンバー全員に優しく迎えられた。

後半は雷のSEから「乙女の逆襲」へ。アップテンポなナンバー5曲でたたみかけると、代表曲「大器晩成」「46億年LOVE」で本編を締めくくった。

アンコールでは、橋迫が「ずっとソロでやりたかった曲を歌えました」と感極まって涙し、涙もろい佐々木はもらい泣きしそうになりながら「後輩の強さや先輩の頼もしさも感じられて、これが今のアンジュルムです」と胸を張った。

竹内は「アンジュルムのライブって、本当に愛にあふれてるなって思いました。めちゃくちゃ楽しかったです。これからも最高な空間を作り上げていきたいと思います!」と快活に宣言して笑顔をみせ、最新トリプルA面シングル「愛すべきべき Human Life」でフィナーレ。スカナンバーに乗せてステージを駆け回り、武道館はシャボン玉と多幸感で包まれた。

エンドロールには、改名後にリリースしたCDシングル13作収録の全楽曲名が記された。春ツアーと今回の日本武道館公演のセットリストで全シングル曲を網羅し、『The ANGERME PERFECTION』を打ち上げた。本公演はコロナ禍の対策をとったうえで8500人を動員。ひかりTVで生中継されたほか、全国47都道府県の映画館でライブビューイングも行われた。

アンジュルムは7月10日より、春ツアーのアンコール公演『Hello! Project 2022 Summer CITY CIRCUIT「アンジュルム CONCERT TOUR〜The ANGERME Encore〜」』を行うほか、8月には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022』出演も決定している。

■『アンジュルム CONCERT TOUR The ANGERME PERFECTION』

01. 愛・魔性

02. はっきりしようぜ

03. タデ食う虫もLike it!

04. 泳げないMermaid

05. ハデにやっちゃいな!

06. 次々続々

07. 恋はアッチャアッチャ

08. 泣けないぜ…共感詐欺

09. 忘れてあげる

10. メドレー(ソロステージ)

・わたし/松本

・愛さえあればなんにもいらない/伊勢

・上手く言えない/為永

・魔法使いサリー/川名

・全然起き上がれないSUNDAY/竹内

・君だけじゃないさ...friends/全員

・臥薪嘗胆/川村

・夢見た15年/平山

・愛のため今日まで進化してきた人間 愛のためすべて退化してきた人間/佐々木

・私を創るのは私/橋迫

・ナミダイロノケツイ/上國料

11. 魔女っ子メグちゃん

12. 限りあるMoment

13. ドンデンガエシ

14. 乙女の逆襲

15. 愛されルート A or B?

16 七転び八起き

17. 大器晩成

18. 46億年LOVE

【アンコール】

EN1.出過ぎた杭は打たれない

EN2. 愛すべきべきHuman Life

