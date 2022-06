熊田曜子 (C)ORICON NewS inc.

タレントの熊田曜子(40)が15日、自身のインスタグラムを更新し、最新のポールダンスの様子を披露した。

熊田は「I danced pole dance for the first time in a long time.」とつづり「10日ぶりのpole 何も考えずに踊ってみたら体に染み付いてる好きなトリックだけが出てきた」と紹介。ハッシュタグは「#pd #pole #poledance #ポールダンス #始めて7ヶ月」と添えた。

フォロワーからは「スタイルえぐっ!!!」「しなやかさがバージョンアップ」「足きれいですね」「今日はなんだか凄いですね、努力する姿も美しいですね」「目が回る」などの声が届いている。

