韓国7人組グループ・BTSがデビュー9周年を迎えた13日、公式YouTubeチャンネルで『Proof』Liveと題したステージ映像を初公開した。最新アルバム『Proof』からリード曲「Yet To Come (The Most Beautiful Moment)」をはじめ、「Born Singer」や「For Youth」などのステージパフォーマンスを収めた動画で、米国カリフォルニアで撮影されたもの。最大同時視聴者数は約213万9000人にのぼった。

アルバム『Proof』のCD1番トラックに収録された「Born Singer」でライブは幕開け。7人のメンバーは野外に用意されたステージセットでバンド演奏に合わせて熱唱し、この姿がメンバーの後ろに広がる広大な自然と調和し、異色的な風景が演出された。

続く「Yet To Come」では、シルク・ソニックのアンダーソン・パーク(Anderson .Paak)が登場。アルバムリード曲のパフォーマンスドラム演奏の要請をアンダーソン・パークが快く受け入れ、BTSと呼吸を合わせた。

BTSとアンダーソン・パークは「Yet To Come」を演奏後に全世界のファンにあいさつ。 BTSが「私たちのステージを特別に輝かせてくれた」と感謝を伝えると、アンダーソン・パークは韓国語で「ありがとう」と応えた。また「Yet To Come」について「最高」と絶賛し、「(今回のコラボレーションが可能だったのは)実は息子がBTSのファンだ。それで私もARMYになった」と付け加えた。

さらに、BTSのメンバーは「Yet To Come」が「最高の瞬間はまだ来ていない(best moment is yet to come)」というメッセージを盛り込んだ曲であることにちなみ、自分たちが考えるグループにとって“最高の瞬間”の思い出をトーク。デビュー日である2013年6月13日、初めての単独コンサートを開催した日、初めてのデビューショーケースなどを“最高の瞬間”に挙げた。

トークでは「今回のステージ(『Proof』Live)は皆さんに曲をお聴かせするためだけではない。 長い間悩んできたことをARMYの方々に虚心坦懐(きょしんたんかい)に話す機会を用意したかった」とも語り、「『ON』以後、コロナ禍の2年間、私たちに、そしてARMYの方々にも多くの変化があった。考えてもいなかったことが起きたようだった」と回顧。また、「2020年から私たちがやってきた多くのことがあらかじめ計画されていたわけではない。前に進みながら怖くもあり、どんなことが正解なのか悩みも増えた」と率直な心境を打ち明けた。

その上でアルバム『Proof』について「(これまで)私たちが発表したものを整理していこうと思い、準備したアルバム」と紹介し、「アルバムの中に未公開作業曲も入れ、私たちの思い出と作業した瞬間を振り返り、私たちのページ1枚の仕上げをしてみようという考えで作った」と説明。「私たちの若さをともにしてくださったすべての方々に捧げる歌」と紹介して「For Youth」を熱唱し、この曲を最後に『Proof』Liveを終えた。

