『JO1×YSL BEAUTY FOR ALL HOURS FOUNDATION』ビハインドカット

11人組ボーイズグループ・JO1が、ジャパンアンバサダーを担当するYSLの世界初美肌再現ファンデーション『オールアワーズ リキッド』発売を記念して、大型コラボレーション楽曲「ALL HOURS」を発表。きょう午後7時より、全世界に向けて8つの公式SNSアカウントをすべてジャックし、生ライブパフォーマンスを披露する。

JO1初の全編英語詞となる「ALL HOURS」は、『オールアワーズ リキッド』の世界観にインスパイアされたキーワードが歌詞の中にも散りばめられており、“自分の限界を乗り越えて、前向きに人生を切り開いていく”というメッセージが込められている。パワフルでカッティングエッジィなラップセクションをはじめ、JO1の新たな一面が見られる挑戦的な楽曲に仕上がっている。

また、振付はJO1のパフォーマンスリーダー・川尻蓮が担当。16日午前0時よりデジタルリリース予定となっている。

あわせて、『JO1×YSL BEAUTY FOR ALL HOURS FOUNDATION』のビハインドムービーとカットも公開。ダイナミックな撮影現場でのJO1の舞台裏や素顔をキャッチしており、今までにない新たな表情を見せている。

■JO1 使用メイクアップアイテム

▼與那城奨

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・ルージュ ヴォリュプテ シャイン No.151

・クラッシュライナー スティロ ウォータープルーフ No.2

・ハイライタークチュール No.3

・サテン クラッシュ No.5（アイブロウとして）

【ベースメイク】

・ オールアワーズ リキッド MN7,LW7

・アンクル ド ポー オール アワーズ セッティングパウダー B20

▼大平祥生

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.8

・クチュール クルール パレット No.13

【ベースメイク】

・オールアワーズ リキッド LN4、 MN4

・ラディアント タッチ ブラープライマー

・アンクル ド ポー オール アワーズ セッティングパウダー B20

【スキンケア】

・ピュアショット ローション

・ピュアショット ナイトセラム

▼豆原一成

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.7

・クチュール クルール パレット No.13

・クラッシュライナー スティロ ウォータープルーフ No.2

・クチュール ブロウ スカルプトマスカラ No.1

【ベースメイク】

・オールアワーズ リキッド LN4

・アンクル ド ポー オールアワーズ セッティングパウダー B20

【スキンケア】

・ピュアショット ローション

・ピュアショット クリーム

▼河野純喜

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.4

・クチュール クルール パレット No.14

【ベースメイク】

・オールアワーズ リキッド MN4

・アンクル ド ポー オール アワーズ セッティングパウダー B30

・ラディアント タッチ ブラープライマー

【スキンケア】

・ピュアショット エッセンス ローション

▼鶴房汐恩

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.8

・クチュール クルール パレット No.14

・クチュール ブロウ スカルプトマスカラ No.2

・ハイライタークチュール No.1, No.2

【ベースメイク】

・オールアワーズ リキッド LN4,LW7

・アンクル ド ポー オール アワーズ セッティングパウダー B30

・ラディアント タッチ ブラープライマー

▼佐藤景瑚

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・ルージュ ヴォリュプテ シャイン No.150, No.152

・クチュール クルール パレット No.2

・ハイライタークチュール No.1

・アイブロウ ペンシルY No.5

【ベースメイク】

・オールアワーズ リキッド MN4

・アンクル ド ポー オール アワーズ コンシーラー No.2

・アンクル ド ポー オール アワーズ セッティングパウダー B10

・ラディアント タッチ ブラープライマー

▼川尻蓮

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.2

・クチュール クルール パレット No.5

・クラッシュライナー スティロ ウォータープルーフ No.5

【ベースメイク】

・オールアワーズ リキッド MN7

・ラディアント タッチ ブラープライマー

・アンクル ド ポー オール アワーズ セッティングパウダー B20

▼川西拓実

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・サテンクラッシュ No.4

・クチュール カラー クラッチ No.3

・クチュール クルール パレット No.14

・クラッシュライナー スティロ ウォータープルーフ No.5

・アイブロウ ペンシルY No.3

【ベースメイク】

・オールアワーズ リキッド LC4、 LN4

・アンクル ド ポー オール アワーズ セッティングパウダー B10

・ラディアント タッチ No.1.5、 No.3.5

【スキンケア】

・ピュアショット ローション

▼木全翔也

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・ルージュ ヴォリュプテ シャイン No.150

・ベルベットクラッシュ No.33

・クチュール クルール パレット No.4, No.13

・YSL アイライナー ウォータープルーフ No.1

・アイブロウ ペンシルY No.5

・ハイライタークチュール No.1, No.3

【ベースメイク】

・オールアワーズ リキッド LW4,LW7

・アンクル ド ポー オール アワーズ セッティングパウダー B10

・ラディアント タッチ No.1.5

▼白岩瑠姫

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.6

・ベルベットクラッシュ No.33

・クチュール クルール パレット No.13

・クラッシュライナー スティロ ウォータープルーフ No.5

・アイブロウ ペンシルY No.4

・クチュール ブロウ スカルプトマスカラ No.2

・ハイライタークチュール No.1, No.3

【ベースメイク】

・オールアワーズ リキッド LC4,LW4

・アンクル ド ポー オール アワーズ コンシーラー No.2, No.3

・アンクル ド ポー オール アワーズ セッティングパウダー ユニヴァーサル

・ラディアント タッチ No.1,5, No.3.5

【スキンケア】

・ピュアショット ローション

▼金城碧海

【カラーメイク】

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.1

・ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ No.6

・ベルベットクラッシュ No.33

・サテン クラッシュ No.6

・ハイライタークチュール No.1

【ベースメイク】

・オールアワーズ リキッド MN1

・アンクル ド ポー オール アワーズ セッティング パウダー B20

・アンクル ド ポー オール アワーズ コンシーラー No.2, No.3

・ラディアント タッチ No.1,5, No.3.5

・ラディアント タッチ ブラープライマー

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