『BUMP OF CHICKEN 18祭(フェス)』開催決定

4人組バンド・BUMP OF CHICKENが、18歳世代(17~20歳)1000人と1回限りのパフォーマンスを行うNHKの『18祭(フェス)』に出演することが決定した。

NHKが2016年からスタートした同イベントは、ONE OK ROCK(16年)、WANIMA(17年)、RADWIMPS(18年)、[Alexandros](19年)、あいみょん(22年)に続いて6回目。今回は、BUMP OF CHICKENが18歳世代1000人と向き合う。

『BUMP OF CHICKEN 18祭(フェス)』のテーマは「自分のこと」。日本全国の18歳世代から、それぞれ「自分のこと」を表現した動画を募集。BUMP OF CHICKENがその想いを受けて、楽曲を制作する。そして、選考を通過した1000人の18歳世代とBUMP OF CHICKENが、11月(予定)に都内で1回限りのステージを作り上げる。

BUMP OF CHICKENは「18祭お声がけ頂きありがとうございます。一人一人意志を持って集まった人達と思いを共有して1004人でパフォーマンスする事、そしてそれに向けてその為の楽曲を制作する事、どちらも自分たちにとって初めての事です。この貴重な機会を大切にしたいです。皆さんと一緒に大きな声で歌うその日を楽しみにしています」と心待ちに。「応募待っています、よろしくお願いします」と呼びかけている。

参加者募集はきょう13日よりスタート。ステージは後日、NHK総合テレビで放送予定となっている。

■『BUMP OF CHICKEN 18祭(フェス)』概要

開催日:11月予定

場所:都内某所予定

対象:18歳世代(17~20歳)

出演者:BUMP OF CHICKEN、事前選考を通過した1000人の18歳世代

募集人数:1000人(募集方法などの詳細は、後日発表)

募集開始:6月13日より開始

放送予定:未定

