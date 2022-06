すみれ (C)ORICON NewS inc.

モデルでタレントのすみれ(31)が11日、自身のインスタグラムを更新。継父との“顔出し”2ショットを公開した。

すみれは「Happy Belated Birthday to the best (step)dad」などと、継父であるポール・バウアーさんの誕生日を祝福。笑顔の2ショットをアップした。

仲良く寄り添う姿をとらえた1枚で、この写真について英文で「この写真をFacebookに投稿したとき、友達全員から紹介してと頼まれたのを覚えていますか?あなたが私を育てたことを彼らはほとんど知りませんでした!」と紹介。最後には「愛してる そして会いたいよ」とメッセージをつづった。

この投稿にファンから「Step dadかっこいい」「若い!!」「継父さん ステキな笑顔 すみれさんの周りの人達は皆さん素敵」「WOW Good looking best stepdad HBD」「Stepdad!!!素敵」などの声が寄せられている。

