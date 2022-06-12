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北朝鮮が放射砲を発射か　韓国軍発表

2022年6月12日 22時22分 (6月12日 22時59分更新)
　２０２０年に北朝鮮・平壌の金日成広場で行われた軍事パレードに登場した「超大型放射砲」（朝鮮中央通信＝共同）

　２０２０年に北朝鮮・平壌の金日成広場で行われた軍事パレードに登場した「超大型放射砲」（朝鮮中央通信＝共同）

　【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は１２日、北朝鮮が同日午前８時７分（日本時間同）から午前１１時３分にかけ、放射砲（多連装ロケット砲）とみられる飛翔体を複数発射したと明らかにした。北朝鮮は今月５日、日本海に向けて短距離弾道ミサイル８発を発射している。
　北朝鮮の放射砲は韓国を射程圏とする兵器。韓国軍は、米韓で緊密に協力し、徹底した警戒態勢を維持しているとした。

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