【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は１２日、北朝鮮が同日午前８時７分（日本時間同）から午前１１時３分にかけ、放射砲（多連装ロケット砲）とみられる飛翔体を複数発射したと明らかにした。北朝鮮は今月５日、日本海に向けて短距離弾道ミサイル８発を発射している。

北朝鮮の放射砲は韓国を射程圏とする兵器。韓国軍は、米韓で緊密に協力し、徹底した警戒態勢を維持しているとした。

