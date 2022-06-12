西武が４本塁打を含む１２安打１１得点で大勝。オグレディは一回に先制ソロ、四回に２ランを放った。三回は山川の両リーグ最速の２０号２ランと外崎の２ランで４点追加した。エンスが７回無失点で４勝目。広島は投打に完敗した。