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西１１―０広（１２日）　西武が大勝

2022年6月12日 17時21分 (6月12日 17時50分更新)
　３回西武無死一塁、山川が左越えに２０号２ランを放つ＝ベルーナドーム

　３回西武無死一塁、山川が左越えに２０号２ランを放つ＝ベルーナドーム

　西武が４本塁打を含む１２安打１１得点で大勝。オグレディは一回に先制ソロ、四回に２ランを放った。三回は山川の両リーグ最速の２０号２ランと外崎の２ランで４点追加した。エンスが７回無失点で４勝目。広島は投打に完敗した。

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