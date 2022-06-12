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米国競馬、モードニゴールが優勝　ベルモントＳ

2022年6月12日 14時38分 (6月12日 15時21分更新)
　ベルモントステークスで優勝し、歓声を浴びるモードニゴール＝１１日、エルモント（ＡＰ＝共同）

　ベルモントステークスで優勝し、歓声を浴びるモードニゴール＝１１日、エルモント（ＡＰ＝共同）

　米国競馬のクラシック３冠レース最終戦、ベルモントステークス（２４００メートルダート８頭、Ｇ１）は１１日、ニューヨーク州のベルモントパーク競馬場で行われ、モードニゴールが優勝した。３冠レース第１戦のケンタッキー・ダービーを制したリッチストライクは６着に終わった。
　日本馬は出走しておらず、日本中央競馬会（ＪＲＡ）は馬券を発売していない。（共同）

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