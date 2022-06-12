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【中日スタメン】連敗ストップへ!! 打順大幅改造、サンデー柳にハム打線封じ任せた

2022年6月12日 13時33分

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試合前、円陣を組む中日ナインら

試合前、円陣を組む中日ナインら

◇12日　日本ハム―中日(札幌ドーム)
　スターティングメンバーが発表された。5連敗で最下位に転落した中日は打順を大きく組み替え、三ツ俣大樹内野手を「2番・遊撃」で起用。13打席連続無安打の岡林勇希外野手を9番にした。先発は柳裕也投手。前回登板の5日のソフトバンク戦(バンテリンドームナゴヤ)では今季5勝目を挙げた。右腕に連敗ストップが託された。
【中日】
1番・左・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・指・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・高橋周
8番・右・鵜飼
9番・中・岡林
投手・柳
【日本ハム】
1番・中・松本剛
2番・指・田宮
3番・一・清宮
4番・三・野村
5番・右・万波
6番・左・今川
7番・二・石井
8番・捕・石川亮
9番・遊・上川畑
投手・加藤

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