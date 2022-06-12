◇12日 日本ハム―中日(札幌ドーム)

スターティングメンバーが発表された。5連敗で最下位に転落した中日は打順を大きく組み替え、三ツ俣大樹内野手を「2番・遊撃」で起用。13打席連続無安打の岡林勇希外野手を9番にした。先発は柳裕也投手。前回登板の5日のソフトバンク戦(バンテリンドームナゴヤ)では今季5勝目を挙げた。右腕に連敗ストップが託された。

【中日】

1番・左・大島

2番・遊・三ツ俣

3番・指・A・マルティネス

4番・一・ビシエド

5番・二・阿部

6番・捕・木下

7番・三・高橋周

8番・右・鵜飼

9番・中・岡林

投手・柳

【日本ハム】

1番・中・松本剛

2番・指・田宮

3番・一・清宮

4番・三・野村

5番・右・万波

6番・左・今川

7番・二・石井

8番・捕・石川亮

9番・遊・上川畑

投手・加藤