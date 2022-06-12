【中日スタメン】連敗ストップへ!! 打順大幅改造、サンデー柳にハム打線封じ任せた
2022年6月12日 13時33分
◇12日 日本ハム―中日(札幌ドーム)
スターティングメンバーが発表された。5連敗で最下位に転落した中日は打順を大きく組み替え、三ツ俣大樹内野手を「2番・遊撃」で起用。13打席連続無安打の岡林勇希外野手を9番にした。先発は柳裕也投手。前回登板の5日のソフトバンク戦(バンテリンドームナゴヤ)では今季5勝目を挙げた。右腕に連敗ストップが託された。
【中日】
1番・左・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・指・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・高橋周
8番・右・鵜飼
9番・中・岡林
投手・柳
1番・左・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・指・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・高橋周
8番・右・鵜飼
9番・中・岡林
投手・柳
【日本ハム】
1番・中・松本剛
2番・指・田宮
3番・一・清宮
4番・三・野村
5番・右・万波
6番・左・今川
7番・二・石井
8番・捕・石川亮
9番・遊・上川畑
投手・加藤
1番・中・松本剛
2番・指・田宮
3番・一・清宮
4番・三・野村
5番・右・万波
6番・左・今川
7番・二・石井
8番・捕・石川亮
9番・遊・上川畑
投手・加藤
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