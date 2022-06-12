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『テレ東音楽祭』工藤静香、NiziU、BE:FIRST、LIL LEAGUEら初出演　日向坂46渡邉美穂は最後の歌番組

2022年6月12日 12時00分 (6月12日 13時06分更新)
22日放送『テレ東音楽祭』に初出演することが発表された工藤静香

22日放送『テレ東音楽祭』に初出演することが発表された工藤静香

　テレビ東京系で22日に4時間半にわたって生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2022夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』（後5：30～9：54　※一部事前収録）出演アーティスト第2弾28組が12日、発表となり、工藤静香ら11組の初出演が決定した。
【写真】LDHオーディションから誕生したLIL LEAGUEら出演アーティスト
　第1弾のジャニーズ勢7組に続いて今回発表された28組のうち、初出場組はOCHA NORMA、工藤静香、CLASS:y、ZARD、Tani Yuuki、D-51、NiziU、BE:FIRST、BiSH、Little Glee Monster、LIL LEAGUEの11組。
　8月にデビュー35周年を迎える工藤は「一夜限りのスーパーヒット曲メドレー」を歌唱。また、昨年デビュー30周年を迎えた観月ありさ、きのう11日にデビュー25周年迎えたDA PUMPの出演も決まり、テレ東音楽祭SPメドレーを披露する。
　このほか、テレビ東京のオーディション番組『Dreamer Z』のメインプロジェクトとして放送された『iCON Z ～Dreams For Children～』男性部門でグランプリに選ばれた6人組ユニット・LIL LEAGUE（リルリーグ）がテレビ音楽番組初出演。
　韓国のグローバルオーディション番組『放課後のときめき』から誕生した7人組ガールズグループ・CLASS:y（クラッシー）は初来日し、22日の日本デビュー当日に、日本の音楽番組に初登場する。
　このほか、乃木坂46は「逃げ水〜ジコチューで行こう！」のスペシャルメドレーをパフォーマンス。日向坂46は28日に卒業セレモニーを行う渡邉美穂の歌番組ラストステージを披露する。
■『テレ東音楽祭2022夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』
▼第1弾発表
KinKi Kids
20th Century
NEWS
Hey! Say! JUMP
Sexy Zone
A.B.C-Z
ジャニーズWEST
▼第2弾発表（50音順）
AKB48
OCHA NORMA
工藤静香
CLASS:y
Creepy Nuts
ZARD
櫻坂46
SUPER BEAVER
Tani Yuuki
DA PUMP
T.M.Revolution／西川貴教
D-51
T-BOLAN
NiziU
乃木坂46
BE:FIRST
BiSH
hitomi
日向坂46
FANTASTICS from EXILE TRIBE
マカロニえんぴつ
三浦大知
観月ありさ
森高千里
YU-KI（TRF）＆マーク・パンサー（globe）
Little Glee Monster
緑黄色社会
LIL LEAGUE
▼総合ＭＣ
国分太一
▼MC
広末涼子
▼テレ東音楽祭 応援隊長
ジャニーズWEST
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