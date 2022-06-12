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Ｆ１、角田が今季最高の８番手　アゼルバイジャンＧＰ予選

2022年6月12日 01時03分 (6月12日 01時25分更新)
　予選を走行する角田裕毅のアルファタウリ＝１１日、バクー（ゲッティ＝共同）

　予選を走行する角田裕毅のアルファタウリ＝１１日、バクー（ゲッティ＝共同）

　自動車のＦ１シリーズ第８戦、アゼルバイジャン・グランプリ（ＧＰ）は１１日、バクーで予選が行われ、アルファタウリの角田裕毅は今季最高の８番手につけた。
　フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が４戦連続、今季６度目のポールポジションを獲得し、レッドブルのセルヒオ・ペレス（メキシコ）が２番手に続いた。（共同）

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