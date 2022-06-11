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オ２―３神（１１日）　阪神が逆転、最下位脱出

2022年6月11日 22時39分 (6月11日 22時46分更新)
　１１回阪神１死一塁、代打ロハスのとき、代走熊谷の二盗が捕手の悪送球を誘い、一気に勝ち越しの生還＝京セラドーム

　１１回阪神１死一塁、代打ロハスのとき、代走熊谷の二盗が捕手の悪送球を誘い、一気に勝ち越しの生還＝京セラドーム

　阪神が逆転勝ちで最下位脱出を果たした。０―２の八回２死から佐藤輝の適時三塁打と捕逸で同点。延長十一回に代走熊谷が二盗で捕手の悪送球を誘い、一気に生還して勝ち越した。オリックスは終盤に再三の好機を生かせず、４連敗。

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