7人組グループ・BTSのニューアルバム『Proof』が、10日の発売からわずか1日で販売枚数215万5363枚(6月10日午後11時基準、韓国・ハントチャート調べ)を記録。4thアルバム『MAP OF THE SOUL : 7』(2020年2月発売)に続き、発売1日目にしてダブルミリオン突破となった。

また、BTSは音源でも初の記録を打ち立てている。リード曲「Yet To Come (The Most Beautiful Moment)」は公開後、韓国最大の音源サイトMelon「トップ100」で1位を記録。 K-POPアーティストの新曲が発売1時間で同チャート1位に上がったのはチャート改編後初めてとなった。

「Yet To Come」のミュージックビデオはYouTube公開から1時間59分で1000万再生、5時間22分で2000万再生、10時間3分で3000万再生と伸ばし、20時間で4500万再生(11日午前9時時点)を突破。多数の国と地域でYouTube人気急上昇音楽1位にあがった。

今後、13日には公式YouTubeチャンネル『BANGTANTV』で「Yet To Come」などの新曲ステージを初公開し、16日にはMnet『M COUNTDOWN』、17日にはKBS2『ミュージックバンク』、19日にはSBS『人気歌謡』などに相次いで出演する予定。

