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【中日スタメン】溝脇隼人が遊撃でプロ初3番 岡田俊哉は2度目先発マウンドで今季初勝利目指す

2022年6月11日 13時34分

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中日・溝脇

中日・溝脇

◇11日　日本ハム―中日(札幌ドーム)
　両チームのスターティングメンバーが発表された。4連敗で借金6の中日は、溝脇隼人内野手が「3番・遊撃」でプロ初の3番に座った。スタメンは今季4度目。岡田俊哉投手は今季2度目の先発マウンドに上がる。前回登板の5月4日のDeNA戦(横浜)では5イニングを7安打3失点で敗戦投手となった。今季初勝利を目指す。
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・遊・溝脇
4番・指・ビシエド
5番・一・A・マルティネス
6番・二・阿部
7番・三・高橋周
8番・右・鵜飼
9番・捕・桂
投手・岡田
【日本ハム】
1番・遊・上川畑
2番・右・万波
3番・一・清宮
4番・指・松本剛
5番・三・野村
6番・二・谷内
7番・左・今川
8番・捕・石川亮
9番・中・浅間
投手・杉浦

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