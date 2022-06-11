◇11日 日本ハム―中日(札幌ドーム)

両チームのスターティングメンバーが発表された。4連敗で借金6の中日は、溝脇隼人内野手が「3番・遊撃」でプロ初の3番に座った。スタメンは今季4度目。岡田俊哉投手は今季2度目の先発マウンドに上がる。前回登板の5月4日のDeNA戦(横浜)では5イニングを7安打3失点で敗戦投手となった。今季初勝利を目指す。

【中日】

1番・左・大島

2番・中・岡林

3番・遊・溝脇

4番・指・ビシエド

5番・一・A・マルティネス

6番・二・阿部

7番・三・高橋周

8番・右・鵜飼

9番・捕・桂

投手・岡田

【日本ハム】

1番・遊・上川畑

2番・右・万波

3番・一・清宮

4番・指・松本剛

5番・三・野村

6番・二・谷内

7番・左・今川

8番・捕・石川亮

9番・中・浅間

投手・杉浦