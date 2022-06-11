【中日スタメン】溝脇隼人が遊撃でプロ初3番 岡田俊哉は2度目先発マウンドで今季初勝利目指す
2022年6月11日 13時34分
◇11日 日本ハム―中日(札幌ドーム)
両チームのスターティングメンバーが発表された。4連敗で借金6の中日は、溝脇隼人内野手が「3番・遊撃」でプロ初の3番に座った。スタメンは今季4度目。岡田俊哉投手は今季2度目の先発マウンドに上がる。前回登板の5月4日のDeNA戦(横浜)では5イニングを7安打3失点で敗戦投手となった。今季初勝利を目指す。
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・遊・溝脇
4番・指・ビシエド
5番・一・A・マルティネス
6番・二・阿部
7番・三・高橋周
8番・右・鵜飼
9番・捕・桂
投手・岡田
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・遊・溝脇
4番・指・ビシエド
5番・一・A・マルティネス
6番・二・阿部
7番・三・高橋周
8番・右・鵜飼
9番・捕・桂
投手・岡田
【日本ハム】
1番・遊・上川畑
2番・右・万波
3番・一・清宮
4番・指・松本剛
5番・三・野村
6番・二・谷内
7番・左・今川
8番・捕・石川亮
9番・中・浅間
投手・杉浦
1番・遊・上川畑
2番・右・万波
3番・一・清宮
4番・指・松本剛
5番・三・野村
6番・二・谷内
7番・左・今川
8番・捕・石川亮
9番・中・浅間
投手・杉浦
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