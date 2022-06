新アルバム『Proof』リード曲「Yet To Come」MVが公開

韓国の7人組グループ・BTSが10日、ニューアルバム『Proof』をリリースするとともに、リード曲「Yet To Come(The Most Beautiful Moment)」のミュージックビデオ(MV)を全世界同時公開した。

MVは広大な砂漠の真ん中にメンバー7人が座っているシーンから始まる。BTSが歩んできた音楽の旅路を振り返ると同時に、きらびやかに輝く未来を約束する歌であるだけに、MVでもBTSの過去と現在、そして未来に向けた期待感を示している。

すべてのシーンは、過去のMVのシーンからインスピレーションを得たもので、広大な砂漠はBTSの痕跡で満たされ、メンバーは思い出を回想するように過去と向き合う。「Just One Day」「Boy In Luv」「RUN」「Intro : 花様年華」「Blood Sweat & Tears」「Spring Day」「FAKE LOVE」「No More Dream」などのMVのシーンが現在とつながっている。

メンバーは最後のシーンでも7人が集まり、自分たちが歩んできた道のりを思い出し、楽しく自由に「Yet To Come」を熱唱する。バスを発見して走るメンバー、バスの中で過去を回想しながら歌うBTSの姿は彼らの新しい旅路を期待させ、「Best moment is yet to come(最高の瞬間はまだ来ていない)」という歌詞のメッセージを伝える。同MVは公開から約7時間で2300万再生を突破した。

BTSはデビュー記念日の13日に、YouTubeチャンネル「BANGTANTV」で新曲ステージを初公開する。

