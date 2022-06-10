日本4発でガーナに快勝！三笘が勝ち越し弾、久保建英はフル代表初ゴール【サッカー日本代表】
2022年6月10日 20時48分
◇10日 サッカー国際親善試合 日本4－1ガーナ（ノエビアスタジアム神戸）
国際サッカー連盟（FIFA）ランキング23位の日本が試合を終始優位に進め、同60位のガーナに快勝した。14日は同35位のチュニジアとパナソニックスタジアム吹田で対戦する。
前半は、左右のサイドからチャンスを演出。前半29分にMF久保建英を起点に、DF山根視来の左足で先制した。同44分に山根のパスが相手FWにわたるミスで追いつかれたが、直後にFW三笘薫のゴールで再び勝ち越した。後半28分には三笘の折り返しを受けた久保建のフル代表初ゴールで突き放した。
今冬のW杯カタール大会にも出場するガーナは1次リーグで韓国と同組に入っている。
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