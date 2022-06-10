本文へ移動

日本4発でガーナに快勝！三笘が勝ち越し弾、久保建英はフル代表初ゴール【サッカー日本代表】

2022年6月10日 20時48分

このエントリーをはてなブックマークに追加
後半、３点目を決め、三笘（左）と喜び合う久保建

後半、３点目を決め、三笘（左）と喜び合う久保建

◇10日　サッカー国際親善試合　日本4－1ガーナ（ノエビアスタジアム神戸）
　国際サッカー連盟（FIFA）ランキング23位の日本が試合を終始優位に進め、同60位のガーナに快勝した。14日は同35位のチュニジアとパナソニックスタジアム吹田で対戦する。
　前半は、左右のサイドからチャンスを演出。前半29分にMF久保建英を起点に、DF山根視来の左足で先制した。同44分に山根のパスが相手FWにわたるミスで追いつかれたが、直後にFW三笘薫のゴールで再び勝ち越した。後半28分には三笘の折り返しを受けた久保建のフル代表初ゴールで突き放した。
　今冬のW杯カタール大会にも出場するガーナは1次リーグで韓国と同組に入っている。
【あわせて読みたい】
【サッカー日本代表】久保建英「このまま一生入らないかと…」待望の代表初ゴール
◆21歳A代表初ゴール『久保くん』トレンド入り 「段々『くん』っぽくなくなってきた」
【サッカー日本代表】久保建英、代表初ゴール！三笘のパスを受けて左足で流し込む

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ