日本マクドナルドは、ハッピーセット「ポケモン アウトドア」を17日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗除く)にて販売する。おもちゃ第1弾は23日まで、第2弾は24日~30 日まで、各4種類ずつおもちゃがプレゼントされ、第3弾は7月1日から展開し、第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つもらえる。

ハッピーセット「ポケモン アウトドア」は、お家遊びはもちろん、公園などでの外遊びやお出かけが楽しくなる、全8種類のおもちゃ。のぞくと遠くにあるものが近くに見える「双眼鏡」や、葉っぱや石などを集めるための「採集キット」、笛と虫眼鏡が一体になったモンスターボール型の「探検ツール」など、まるでピカチュウ・ポッチャマ・イーブイたちと一緒に冒険しているかのような気分を楽しむことができる。

そのほかにも、フォークとスプーンがセットになった「ミールキット」や、持ち運びに便利な「マグカップ」など、ピクニックや普段使いにもぴったりなおもちゃも登場し、「集めたい!」「触りたい!」「見てみたい!」「食べてみたい!」といった子供たちの好奇心を満たし、幅広い 遊びを叶える、充実のラインアップとなっている。

また、18日・19日の2日間は、ハッピーセット「ポケモン アウトドア」を1セット購入につき「ポケモン キラキラシール」がプレゼントされる。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon TM,(R), and character names are trademarks of Nintendo.

