スター・チャンネルが運営する配信サービス「スターチャンネルEX」にて配信中の海外ドラマシリーズ『ハリー・パーマー 国際諜報局』(全6話、字幕版)。本日(10日)、最終話の配信日にあわせ、「パタリロ!」(白泉社「マンガPark」で連載中)、「翔んで埼玉」で知られる漫画家の魔夜峰央が描き下ろした応援イラストが公開された。

60年代に「007」シリーズのジェームズ・ボンドと対極の主人公、元祖“黒縁メガネ”の諜報員ハリー・パーマーを登場させ、大ヒットした映画『国際諜報局』(1965年)。その原作スパイ小説「イプクレス・ファイル」を57年ぶりに再映像化した本作。かつてマイケル・ケインが演じた、労働者階級出身、黒縁メガネで料理好きなハリー・パーマー役はジョー・コールが演じている。

イラストには、黒縁メガネがトレードマークの主人公ハリー・パーマーが得意の料理をしている姿が描かれている。「パタリロ!」に登場するイギリス情報局秘密情報部(MI6)所属の凄腕エージェント、バンコランとの対決、共演も見てみたい。 魔夜は「よく見ると、ハリー・パーマーはとても鋭い目をしているので、その辺を少し意識しました。よくできたドラマです」と、コメントを寄せている。

同ドラマは、6月30日までの期間限定で第1話を無料配信中。テレビでは、「BS10 スターチャンネル」で放送中。

■『ハリー・パーマー 国際諜報局』

配信:スターチャンネルEX

<字幕版>全6話、配信中

※6月1日~6月30日、第1話無料配信

<吹替版>6月中下旬より独占配信予定

放送:BS10 スターチャンネル

【STAR1 字幕版】6月7日より毎週火曜午後11時ほか、独占放送中

※6月5日午後3時より <吹替版>第1話先行無料放送 ※STAR1で吹替版を放送

【STAR3 吹替版】6月9日より毎週木曜午後10時ほか、独占放送中

(C) Altitude Film Entertainment Limited 2021 All Rights Reserved. Licensed by ITV Studios Ltd.

