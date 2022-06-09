かしゆかの姫カットで話題 Perfume新アルバム『PLASMA』ジャケ写公開
2022年6月9日 18時37分 (6月9日 20時05分更新)
テクノポップユニット・Perfumeの約4年ぶりとなるニューアルバム『PLASMA』（7月27日発売）のジャケット写真と特典ディスク内容が9日、解禁された。あわせて、ツアー＆アルバム特設サイトもオープンした。
本作は、完全生産限定盤A（CD＋2BD＋フォトブック）、完全生産限定盤B（CD＋2DVD＋フォトブック）、初回限定盤A（CD＋BD）、初回限定盤B（CD＋DVD）、通常盤（CD）でリリース。そのジャケット写真3種が公開となった。
Perfumeはこれまで一貫して黒髪でヘアスタイルを変えてこなかったが、5月31日に公開した新アーティスト写真で、かしゆかが姫カット、あ～ちゃんが三つ編みツインにしたことで話題に。
この日公開された初回限定盤のジャケットでは、より姫カットがわかりやすい写真が使用され、SNSでは「かしゆかの姫カットの破壊力ッッッ」「かしゆかの姫カットが すんごーいわかりやすくて良き」「姫カットゆかちゃん改めて良、良～～～」と再び反響を呼んでいる。
完全生産限定盤に付属される映像DISC１には、「Time Warp」「ポリゴンウェイヴ」「再生」のMV、新曲「Spinning World」のMV、「Flow」のダンスビデオを収録。初回限定盤にはこのDISC１のみが付く。
DISC2には、Perfumeのメンバーが現場の裏側を撮った「Perfume View」、1月に行われたライブ『Perfume LIVE 2022 [polygon wave]』より「アンドロイド＆ -Perfume LIVE 2022 [polygon wave]-」、さらに恒例の音声コンテンツ「Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ！5」が盛り込まれる。
■Perfumeニューアルバム『PLASMA』
▼CD
01. Plasma
02. Time Warp（v1.1）
03. ポリゴンウェイヴ（Original Mix）
04. 再生
05. Spinning World
06. マワルカガミ
07. Flow
08. ∞ループ
09. Drive’n The Rain
10. ハテナビト
11. アンドロイド＆
12. さよならプラスティックワールド
▼CD
01. Plasma
02. Time Warp（v1.1）
03. ポリゴンウェイヴ（Original Mix）
04. 再生
05. Spinning World
06. マワルカガミ
07. Flow
08. ∞ループ
09. Drive’n The Rain
10. ハテナビト
11. アンドロイド＆
12. さよならプラスティックワールド
▼Blu-ray or DVD
【Disc1】（完全生産限定盤／初回限定盤共通）
・PLASMA -Teaser-
・Flow -Dance Video-
・再生 -Video Clip-
・Time Warp -Video Clip-
・ポリゴンウェイヴ -Video Clip-
・Flow -Video Clip-
・Spinning World -Video Clip-
【Disc1】（完全生産限定盤／初回限定盤共通）
・PLASMA -Teaser-
・Flow -Dance Video-
・再生 -Video Clip-
・Time Warp -Video Clip-
・ポリゴンウェイヴ -Video Clip-
・Flow -Video Clip-
・Spinning World -Video Clip-
【Disc2】（完全生産盤のみ）
・Perfume View
・アンドロイド＆ -Perfume LIVE 2022 [polygon wave]-
・Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ！5
・Perfume View
・アンドロイド＆ -Perfume LIVE 2022 [polygon wave]-
・Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ！5
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