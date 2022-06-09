【日本ハムーDeNA】ハム宇佐見、今季初の３番起用 ４戦安打なしの万波がスタメン外れる
2022年6月9日 17時40分
◇９日 日本ハム―ＤｅＮＡ（札幌ドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、勝負強い打撃が光る宇佐見真吾捕手を今季初めて３番で起用。最近４試合連続ノーヒットの万波中正外野手はスタメンから外れた。
【ＤｅＮＡ】
１番・一・佐野
２番・左・関根
３番・右・蝦名
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・遊・大和
７番・指・ソト
８番・捕・嶺井
９番・中・桑原
先発投手・浜口
１番・一・佐野
２番・左・関根
３番・右・蝦名
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・遊・大和
７番・指・ソト
８番・捕・嶺井
９番・中・桑原
先発投手・浜口
【日本ハム】
１番・中・松本剛
２番・遊・上川畑
３番・捕・宇佐見
４番・三・野村
５番・一・清宮
６番・二・石井
７番・指・アルカンタラ
８番・右・今川
９番・左・杉谷
先発投手・根本
１番・中・松本剛
２番・遊・上川畑
３番・捕・宇佐見
４番・三・野村
５番・一・清宮
６番・二・石井
７番・指・アルカンタラ
８番・右・今川
９番・左・杉谷
先発投手・根本
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