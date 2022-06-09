キャッチボールする松葉

◇９日 ロッテ－中日（ＺＯＺＯマリン）

試合前に両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は溝脇隼人内野手を「８番・遊撃」で、５月13日巨人戦（東京ドーム）以来、今季３試合目のスタメン起用。今季、バンテリンドームナゴヤ限定起用だった松葉貴大が、初めて敵地のマウンドに上がる。

【中日】

１番・中・岡林

２番・左・大島

３番・指・Ａ・マルティネス

４番・一・ビシエド

５番・二・阿部

６番・捕・木下

７番・三・高橋周

８番・遊・溝脇

９番・右・鵜飼

投手・松葉

【ロッテ】

１番・中・高部

２番・右・マーティン

３番・二・中村奨

４番・捕・佐藤都

５番・指・レアード

６番・一・山口

７番・左・荻野

８番・三・安田

９番・遊・エチェバリア

投手・ロメロ