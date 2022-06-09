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【中日】溝脇が約１カ月ぶり「８番・遊撃」でスタメンに　松葉は今季初めて敵地のマウンドで

2022年6月9日 17時32分

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キャッチボールする松葉

キャッチボールする松葉

◇９日　ロッテ－中日（ＺＯＺＯマリン）
　試合前に両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は溝脇隼人内野手を「８番・遊撃」で、５月13日巨人戦（東京ドーム）以来、今季３試合目のスタメン起用。今季、バンテリンドームナゴヤ限定起用だった松葉貴大が、初めて敵地のマウンドに上がる。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・指・Ａ・マルティネス
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・捕・木下
７番・三・高橋周
８番・遊・溝脇
９番・右・鵜飼
投手・松葉
【ロッテ】
１番・中・高部
２番・右・マーティン
３番・二・中村奨
４番・捕・佐藤都
５番・指・レアード
６番・一・山口
７番・左・荻野
８番・三・安田
９番・遊・エチェバリア
投手・ロメロ
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