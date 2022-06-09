【中日】溝脇が約１カ月ぶり「８番・遊撃」でスタメンに 松葉は今季初めて敵地のマウンドで
2022年6月9日 17時32分
◇９日 ロッテ－中日（ＺＯＺＯマリン）
試合前に両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は溝脇隼人内野手を「８番・遊撃」で、５月13日巨人戦（東京ドーム）以来、今季３試合目のスタメン起用。今季、バンテリンドームナゴヤ限定起用だった松葉貴大が、初めて敵地のマウンドに上がる。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・指・Ａ・マルティネス
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・捕・木下
７番・三・高橋周
８番・遊・溝脇
９番・右・鵜飼
投手・松葉
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・指・Ａ・マルティネス
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・捕・木下
７番・三・高橋周
８番・遊・溝脇
９番・右・鵜飼
投手・松葉
【ロッテ】
１番・中・高部
２番・右・マーティン
３番・二・中村奨
４番・捕・佐藤都
５番・指・レアード
６番・一・山口
７番・左・荻野
８番・三・安田
９番・遊・エチェバリア
投手・ロメロ
１番・中・高部
２番・右・マーティン
３番・二・中村奨
４番・捕・佐藤都
５番・指・レアード
６番・一・山口
７番・左・荻野
８番・三・安田
９番・遊・エチェバリア
投手・ロメロ
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