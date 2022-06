人気グループ・NEWSの小山慶一郎が、9日発売のフォトマガジン『TVガイドPERSON』vol.118(東京ニュース通信社刊)の表紙を飾っている。巻頭特集では新曲「LOSER / 三銃士」(15日発売)のリリースを控え、メンバーを代表して小山が登場。「“NEWSの屋号を守る”ことを、これからもやっていく」とファンやメンバーに愛情を注ぐ小山にインタビューで迫る。

「ファンの方に向けて書いてくれたのかなと思った」と15年前から何度かNEWSに楽曲を提供しているGReeeeNがプロデュースした新曲について直撃。また「ファンの人が喜ぶことは何か…理解できていると思う」と、秋に開催されるコンサートの打ち合わせ時の様子についてもたっぷりと語る。さらに、プライベートの近況や“NEWSの小山慶一郎”として、「これだけはブレてはいけない」と思うことについても明かしている。

このほか、29日に12thシングル「Graceful Runner」をリリースするA.B.C-Z、放送中のドラマ『ザ・タクシー飯店』(テレビ東京系)に出演している高木雄也(Hey! Say! JUMP)、7月8日より放送のドラマ『雪女と蟹を食う』(テレビ東京系)で主演を務める重岡大毅(ジャニーズWEST)、放送中の『加藤和樹のミュージックバー「エンタス」』(WOWOWライブ)でMCを務めている加藤和樹、7月4日から上演される『Daiwa House Special 音楽劇「クラウディア」Produced by 地球ゴージャス』で主演を務める大野拓朗×甲斐翔真。

主演舞台『リプシンカ ~ヒールをはいた男!?たち~』を控える室龍太、22日発売「仮面ライダー 50th Anniversary SONG BEST BOX」収録のカバーソング「S.O.S」をレコーディングした中川大輔×砂川脩弥、18日から上演される『THE BOY FROM OZ Supported by JACCS』で共演する坂本昌行×末澤誠也(Aぇ! group/関西ジャニーズJr.)がここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。

旬のお笑い芸人が登場する連載『LAUGH PERSONS』には、今年の上半期も大車輪の活躍を見せたモグライダー、好評の声優特集には、放送中のテレビアニメ『SPY×FAMILY」(テレビ東京系)でロイド・フォージャーを演じる江口拓也がそれぞれ登場している。

